Danilo Maia soma diversas produções na carreira, mas mantém pés no chão: 'Ainda tô começando'

Apesar de jovem, Danilo Maia (27) tem uma carreira repleta de trabalhos amados pelo público e conquistas: na televisão, o ator esteve em produções como Malhação - Toda Forma de Amar e Fuzuê; no teatro, foi indicado ao prêmio APTR 2024 na categoria Jovem Talento por sua atuação em Latitudes dos Cavalos e, agora, soma o curta A bruxa do Arco dos Teles à sua jornada no audiovisual. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que, apesar das diversas produções na carreira, mantém pés no chão: "Ainda tô começando", afirma.

Segundo Danilo, a diversidade de gêneros explorados na carreira — que conta ainda com um longa de ficção científica e uma novela bíblica — não é uma escolha consciente: as oportunidades aparecem e ele as segura. " É claro que é sempre bom fazer trabalhos diferentes, mas não chega a ser uma vontade que sou eu que determino, não. Vem da necessidade de não parar de trabalhar mesmo", explica.

O ator, reconhecido pelo grande público principalmente por seus trabalhos na Globo, reflete que ainda não se vê como um profissional que pode negar papéis: "Considero que eu ainda tô começando e você não pode ficar recusando coisas, né? Então, calhou de eu pegar coisas de gêneros diferentes", diz.

Escolhas da carreira

Mesmo com o coração aberto para trabalhos de vários gêneros, Danilo revela um desejo pessoal que tenta seguir: continuar atuando nos palcos do mundo. "Para mim é muito importante. O teatro, eu acho, é um lugar muito especial e sinto que poderei sempre voltar a fazer. Eu gostaria de fazer teatro até o final da minha vida", compartilha.

Não à toa, ele participa, desde 2020, da produção do espetáculo que lhe rendeu a indicação ao APTR 2024 e elege os momentos vividos com a equipe como os mais marcantes para a carreira. "É um trabalho que tem um lugar muito especial no meu coração. Faço o Latitudes dos Cavalos desde 2022 com o Gabriel Flores, meu parceiro de trabalho, e foi um projeto que a gente começou a idealizar ainda na pandemia, em 2020", conta.

Mesmo sem a certeza de sucesso, Danilo decidiu seguir ao lado de Gabriel na produção e, como uma recompensa inesperada, recebeu através da indicação um reconhecimento pelo seu talento e esforço: "Eu não sabia nem se a gente ia conseguir estrear. Foi muito gratificante ter sido indicado numa categoria num prêmio que eu já acompanhava por uma peça que a gente fez na raça, assim, sem patrocínio".

Dos palcos para as telas

Agora, Danilo se arrisca em seu primeiro curta de terror e revela que a nova experiência foi ótima. "Foi ótimo, eu já conheci a Carol, que está no elenco. Ela me convidou e a gente fez alguns dias de preparação juntos, uma leitura, umas dinâmicas em grupo, que foram ótimas para eu criar entrosamento com os outros dois meninos", detalha.

Com um personagem cético que não acredita na lenda da Bruxa do Arco do Teles e vai fazer brincadeira do caso, o intérprete conta que fugiu do famoso "terror pastelão": "Mesmo se for fazer comédia, eu nunca vou tentar fazer graça. Acho que eu vou na verdade da cena, e é assim que tento me preparar para qualquer trabalho independente de gênero, seja fazendo televisão ou teatro".

"Quando você se propõe a fazer de verdade, é só uma questão de ajuste, para onde você vai fazer e que tipo de história você está contando", pontua Danilo, que é de Niterói e se aprofundou na lenda para viver o personagem do curta.

Passagens pela televisão

Na televisão, o intérprete ficou famoso ao formar casal com Gabz(25) em Malhação e por viver Victor em Fuzuê. Sobre a atriz, que agora estrela Mania de Você, novela das nove da Globo, Danilo só tem elogios. "A Gabz é muito talentosa, muito vocacionada. Acho que ela recebeu a oportunidade que ela merecia mesmo. Fico muito feliz, foi ótimo trabalhar com ela. E desde a época ela já mostrava que ela tinha muita verdade em cena", comenta.

Atingindo um maior público pelo alcance das novelas, Danilo conta que, quando está em cena, vê uma grande movimentação nas redes sociais, mas não acompanha com frequência os comentários. "É mais na internet, um comentário ou outro. Sempre vejo os comentários muito positivos, mas, para falar a verdade, eu não sou muito ligado na internet", diz, modesto.

Por enquanto, o ator aguarda a recepção do público para o curta e comemora as conquistas de Latitudes dos Cavalos, mas não descarta projetos futuros. "É aquela coisa, pode mudar de uma semana para outra, de um dia para outro", brinca.

