Cinema / Romance

Apaixonado, George Clooney celebra 10 anos de casado: "Tenho muito orgulho"

Presente no evento anual da 'The Clooney Foundation for Justice', George Clooney declarou admiração pela esposa, Amal, e celebrou 10 anos de casamento

Amal Clooney e George Clooney - Foto: Getty Images