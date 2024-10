Poliana Rocha impressiona ao mostrar quadro que fez com foto dos netos

Após finalizar obra do quarto dos netos, Poliana Rocha impressiona ao mostrar quadro que colocou na parede com foto dos filhos de Zé Felipe e Virginia

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, impressionou ao mostrar um detalhe que estava faltando no quarto de seus netos, os filhos de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Nesta quarta-feira, 09, a loira mostrou o item que chegou e encantou com o resultado.

Após reformar todo o ambiente em sua casa, onde era o antigo quarto do filho e depois passou a ser de Maria Alice e Maria Flor, para a chegada de José Leonardo, a esposa do sertanejo deu seus toques especiais na decoração.

Além de colocar móveis verdes com brinquedos e diversos itens lúdicos como lousa, escorregador e até lustres de nuvens, Poliana Rocha mandou confeccionar um quadro bem grande com a foto do trio juntinho. A moldura com vidro foi feita em tamanho grande e foi colocada na parede do meio do quarto.

Vovó coruja, ela não apenas montou e decorou todo o quartinho para os netos, mas também recheou o closet com muitos itens. Ao exibir o espaço com os armários para os três, Poliana Rocha chocou com a quantidade de roupas, acessórios e muito mais.

Poliana Rocha relembra viagem escondida para encontrar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou um pouco de sua história de amor com o sertanejo e surpreendeu ao contar que aprontou algumas coisas escondidas de sua mãe, dona Eponina Rocha.

Em seus stories, a mãe de Zé Felipe contou que conheceu o amado bem jovem e que teve o filho por volta dos 20 anos. Mas, antes, ela falou, sem dar muitos detalhes, como teria sido o encontro com o famoso. Poliana Rocha ainda relembrou o episódio que viajou escondido da mãe e que acabou até a polícia sendo chamada. Leia mais aqui.