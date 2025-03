Cantor de pagode morre aos 41 anos em Santa Catarina

O cantor André Felippe da Silva, vocalista do grupo de pagode Cilada, morreu aos 41 anos na última terça-feira, 11, em Tubarão, Santa Catarina

O cantor André Felippe da Silva,vocalista do grupo de pagode Cilada, morreu aos 41 anos na última terça-feira, 11, em Tubarão, Santa Catarina. A informação foi divulgada no Instagram oficial do grupo, que deu detalhes ainda do velório do artista.

De acordo com informações do site da Contigo!, ele estava sob cuidados intensivos na UTI há algumas semanas e realizava exames para descobrir o que tinha. Os membros do grupo também iniciaram uma campanha solidária para custear o funeral do cantor, que teve início na última terça-feira. Já o sepultamento será nesta quarta-feira, 12.

"Nunca estamos preparados para tamanha perda. André sempre estava pronto para ajudar e apoiar as pessoas ao seu redor, sem medir esforços. Hoje é nossa vez de nos mobilizarmos e ajudarmos seus entes queridos para que esse momento seja um pouco mais leve", afirmaram na publicação.

Em outra publicação, contaram sobre a situação financeira dele. "Poucos sabem, mas a situação financeira do artista já estava bem crítica, pois internado não conseguia trabalhar. Ficou um tempo sem renda e foi gasto um bom dinheiro com o plano de saúde."

Story do grupo Cilada — Foto: Reprodução/Instagram

Quem era André Felippe?

André comandava o grupo Cilada com Oscar Araújo e Tiago da Silva. Discreto nas redes sociais, ele tinha cerca de 10 mil seguidores. O cantor tinha um relacionamento com a pedagoga Talia Soares, de 24 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre Felippe da Silva (@cantorandrefelippe)

