Zé Felipe se surpreende com opinião sincera da filha, Maria Alice

O cantor Zé Felipe divertiu os seguidores ao compartilhar conversa descontraída com a primogênita, Maria Alice: "Sinceridade"

Alerta fofura! Nesta quarta-feira, 12, Zé Felipe divertiu os seguidores nas redes sociais ao compartilhar um novo vídeo ao lado de Maria Alice. No vídeo, o cantor ficou surpreso com a sinceridade da primogênita ao vê-lo usando uma calça rasgada.

"Que é isso, papai? Rasgado", perguntou a pequena, fruto da relação de Zé Felipe com Virginia Fonseca. "A calça rasgou, você viu? Achou feio?", respondeu o filho de Leonardo. "Achei, mas não tem nada, tá com o joelho de fora", opinou Maria Alice. "Obrigado. É isso aí, sinceridade", disse Zé Felipe na sequência.

Além de Maria Alice, Zé Felipe e Virginia são pais de Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de seis meses.

Na terça-feira, 11, o cantor surpreendeu a esposa com mais um de seus mimos enquanto ela trabalha em São Paulo. Gravando o Sabadou, no SBT, a empresária recebeu uma lembrança romântica do marido.

Pai de três

O cantor Zé Felipe encantou nesta quarta-feira, 12, ao começar o dia postando fotos com os três filhos em sua rede social. Enquanto estava na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o famoso fez o clique com os herdeiros e deixou os internautas babando com o trio.

No primeiro registro, o esposo de Virginia Fonseca apareceu com José Leonardo em seu colo. O bebê esbanjou toda sua fofura ao olhar para a câmera e ainda surgir usando o boné do pai. Em seguida, Zé Felipe posou com Maria Alice fazendo careta e em seguida com Maria Flor sorrindo.

"Eu amo tanto", declarou-se o artista ao aparecer com os pequenos. Nos comentários, os seguidores admiraram a família. "Um filho mais lindo que o outro", disseram. "Sua melhor versão", observaram outros. Veja os registros!

