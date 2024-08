Eliana ostenta a vista deslumbrante do seu apartamento no RJ

A apresentadora Eliana exibe foto em seu apartamento no Rio de Janeiro e a vista da janela chama a atenção. Confira a imagem

A apresentadora Eliana surpreendeu os seus fãs ao mostrar uma nova foto em seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro. Neste sábado, ela mostrou o look que usou para uma gravação do programa Fantástico, da Globo, mas o que roubou a cena foi a vista da janela do apartamento.

A propriedade da comunicadora fica na cobertura de um prédio de luxo e possui uma vista encantadora para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um local privilegiado na capital fluminense. A imagem também revelou parte da decoração do espaço, que possui um sofá amarelo, tapete combinando e objetos de decoração.

Vale lembrar que o apartamento é avaliado em R$ 6 milhões e tem cinco suítes, além de uma área social ampla.

Eliana exibe boa forma

A apresentadora Eliana arrancou suspiros dos seus seguidores ao mostrar sua beleza deslumbrante nas redes sociais. De férias para as festas de final de ano, a estrela aproveitou o tempo livre para renovar o bronzeado e caprichou nas poses para mostrar o seu look ousado.

A beldade surgiu apenas de biquíni fininho com estampa de zebra e saída de praia combinando. Para completar o visual, ela aderiu aos óculos escuros e caprichou nas poses na hora das fotos.

Eliana deixou à mostra sua barriga reta, as pernas torneadas e seu bronzeado impecável. “Entrando no clima das férias…”, disse ela na legenda.