Divorciados, Jennifer Lopez e Ben Affleck têm dificuldade para vender mansão milionária

Jennifer Lopez e Ben Affleck tem enfrentado contratempos na venda da mansão de R$ 371 milhões localizada em Beverly Hills, Los Angeles

Depois de dois anos de casados, Jennifer Lopez e Ben Affleck enfrentam mais um problema diante da separação, isso porque o agora ex-casal vem enfrentando dificuldades para vender a mansão que moravam juntos em Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Inicialmente o ex-casal aceitou fazer um desconto de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 21,8 milhões) para se desfazer do imóvel mas, de acordo com o TMZ, os potenciais compradores de Nova Jersey declinaram a compra após uma morte em sua família.

Ainda segundo o portal, o local recebeu vários visitantes desde que foi listado para venda, em julho, mas poucas propostas foram recebidas. Um dos problemas pode ser a tentativa de venda menos de um ano após adquirirem o imóvel, e por um valor maior do que o que foi pago.

Vale ressaltar que as estrelas compraram a mansão por cerca de 60 milhões de dólares, e, após os gastos para reformá-la, estão pedindo 68 milhões de dólares (aproximadamente R$ 372 milhões).

No início deste mês, uma fonte disse à revista People que J-Lo nunca foi fã da casa gigantesca, dizendo que a ideia foi originalmente de Ben, porque isso era um “grande passo” para ela. “Ela concordou com isso por causa do layout espaçoso, que acomodava as suas duas famílias, e tinha áreas de lazer como uma academia e uma quadra de pickleball, escritório, além de ter duas entradas privadas”, disse.

Já em meio aos boatos de separação, o ator já teria se mudado da casona em meados de julho e alugou uma casa em Brentwood, na Califórnia, para ficar perto de seus filhos. Em meio à separação, ele comprou uma mansão Pacific Palisades de US $ 20,5 milhões em julho, enquanto a cantora estava em busca de sua próxima casa.

Veja fotos da mansão do casal:

