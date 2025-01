Cantora que comprou a mansão de Xuxa mostra detalhes da propriedade

Você sabia? Uma cantora comprou a mansão milionária de Xuxa Meneghel há alguns anos. Em um vídeo, ela mostrou detalhes da área social da casa

Há alguns anos, a apresentadora Xuxa Meneghel vendeu a mansão milionária onde morava em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A propriedade foi comprada pela cantora e compositora Karinah. Agora, a artista mostrou detalhes de como é a área social da propriedade.

Em um vídeo nas redes sociais, Karinah mostrou como é a sua preparação para ser musa da escola de samba Mangueira, do Rio de Janeiro. Ela gravou quando estava finalizando sua maquiagem e a troca de figurino para ir em um ensaio de rua da agremiação.

A gravação foi feita no andar térreo da mansão. No vídeo, a cantora mostrou a porta de entrada, um detalhe do hall principal com obras de arte nas paredes e também uma parte da escada de madeira.

Vale lembrar que Karinah fez uma reforma na mansão após comprá-la de Xuxa.

Assista ao vídeo:

Quem é Karinah?

A cantora Karinah nasceu em Curitiba e é mãe de quatro filhos. Ela começou a carreira de artista aos 12 anos. Ao longo da trajetória, ela fez parcerias com artistas como Belo, Sorriso Maroto, Xande de Pilares e Dudu Nobre.

"Eu sou apaixonada de verdade mesmo... o Roberto Carlos é meu sonho de consumo desde criança. Eu amo aquele menino. E olha, eu já conheço ele, ele é próximo da minha família. Próximo que eu digo, assim, já tivemos contato. Nos recebe no camarim, é um fofo, um querido", afirmou Karinah em entrevista ao G1.

A cantora é casada com o empresário Diether Werninghaus, conhecido no no mundo empresarial por ser filho de Geraldo Werninghaus, um dos fundadores da fabricante de motores elétricos WEG.