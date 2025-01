Exibindo a barriguinha, filha de Nelson Piquet celebra retorno ao pilates durante a gestação

Linda! Filha de Nelson Piquet, a modelo Kelly Piquet encantou ao exibir a barriguinha de grávida durante aula de pilates

Nesta quinta-feira, 16, a filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet usou as redes sociais para celebrar o retorno à prática de pilates. Grávida do primeiro filho com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, a modelo aproveitou para exibir a barriguinha da gestação.

"De volta ao pilates depois de um tempo", escreveu nos stories do Instagram.

Kelly Piquet também é mãe de Penélope, de cinco anos, fruto da antiga relação com Daniil Kvyat, ex-piloto russo, que fez sua estreia na Fórmula 1 em 2014.

Veja o registro:

Kelly Piquet celebra retorno ao pilates. Foto: Reprodução/Instagram

O anúncio da gravidez

Filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet está grávida! Ela anunciou a gravidez em dezembro, ao compartilhar uma foto de sua barriguinha de gestante enquanto recebia o carinho de seu companheiro, o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen.

Na legenda, ela escreveu: “Mini Verstappen-Piquet a caminho. Nós não poderíamos estar mais felizes com o nosso pequeno milagre”.

Vale lembrar que Max e Kelly estão juntos há cerca de quatro anos. Ela é filha do ex-piloto Nelson Piquet com a modelo Sylvia Tamsma. Ela nasceu na Alemanha e se mudou para o Brasil aos 12 anos, mas também viveu na França, Inglaterra e Estados Unidos. Aos 35 anos, ela é discreta com sua vida pessoal e profissional. Ela já trabalhou no mundo da moda e também com redes sociais.

Em uma entrevista recente ao jornal suíço Blick, Verstappen desconversou ao ser questionado sobre casamento. “Me casar? Eu? Agora você me pressionou publicamente para dar uma data. Não sei, o tempo dirá. No momento estou muito, muito feliz com Kelly, mas pessoalmente não tenho um momento para pedi-la em casamento. Tudo deve acontecer espontaneamente”, afirmou ele.

Nelson Piquet teve sete filhos: Geraldo, Nelsinho, Kelly, Julia, Pedro, Marco e Laszlo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

Leia também:Max Verstappen e filha de Nelson Piquet doam camisa autografada para ajudar o RS