Ana Paula Siebert impressiona ao exibir decoração de Natal luxuosa na fazenda

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert impressiona ao revelar detalhes da decoração de Natal da fazenda da família

Embora ainda seja início de novembro, Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, se antecipou e já deu início aos preparativos para o Natal deste ano. Em suas redes sociais, a influenciadora digital deixou os seguidores impressionados ao compartilhar a decoração sofisticada que preparou na fazenda para celebrar a data com a família.

Por meio de seu perfil no Instagram, Ana Paula surpreendeu a todos ao exibir a decoração já finalizada. No jardim, ela instalou uma luminária de rena gigante. Já em uma das salas da fazenda, a influenciadora montou quatro árvores com ornamentos dourados e adicionou detalhes, como bonecos de Papai Noel, para transformar o ambiente em um cenário natalino.

Ana caprichou tanto nos detalhes que incluiu até um robô em tamanho real do personagem Papai Noel. Na legenda da publicação, ela explicou que decidiu antecipar a decoração para receber a família: ‘É a melhor época do ano. Nossa decor de natal na fazenda já está pronta e esperando pelos momentos especiais que teremos em família. Estou encantada!’, disse.

Nos comentários, Ana foi muito elogiada, inclusive pelo marido, Justus, que aprovou a decoração: “Você consegue superar todos os anos!”, disse o publicitário. “Ana é uma das poucas pessoas que consegue mostrar o luxo de uma forma leve e simples”, disse outra seguidora. “A decoração de Natal do Shopping da minha cidade perde feio”, brincou mais uma.

Vale lembrar que a influenciadora digital e o publicitário estão casados há nove anos e têm uma filha juntos, a pequena Vicky Siebert Justus, que tem apenas quatro anos. Antes do relacionamento com Siebert, Roberto Justus já mudou de esposa outras quatro vezes e tem cinco filhos, frutos de seus diferentes casamentos.

Ana Paula Siebert encontra ex-esposa de Roberto Justus em evento:

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, encontrou a mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman, em um evento nesta quinta-feira, 31, em São Paulo. As duas foram comemorar o aniversário de um amigo em comum e acabaram se encontrando. Mais uma vez, a atual do empresário mostrou que se dá muito bem com as exs dele.

