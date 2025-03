Rafaella Justus escolhe Angra dos Reis como destino para aproveitar o Carnaval

Aproveitando o Carnaval no Rio de Janeiro, Rafaella Justus se encantou com as paisagens deslumbrantes de Angra dos Reis: "Pintura"

Rafaella Justus está aproveitando ao máximo o feriado de Carnaval! Nas redes sociais, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro vem compartilhando os momentos de sua viagem a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde escolheu passar a folia.

Por meio dos stories, a influenciadora encantou ao mostrar a paisagem paradisíaca vista do luxuoso barco em que está com a madrasta, Ana Paula Siebert, a irmã, Vicky, de 3 anos, e um grupo de amigos. "Uma pintura", escreveu ela em uma das fotos.

Confira as postagens:

Rafa Justus curte Carnaval em Angra dos Reis. Foto: Reprodução/Instagram

Fama

A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, revelou como lida com a fama, já que nasceu em uma família de famosos. Em sua rede social, a adolescente abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas de seus seguidores.

Além de contar o motivo de não "mostrar seu namorado", a jovem explicou como lida por ser uma pessoa conhecida publicamente. "Nasci nesse meio não por escolha, mas por consequência da trajetória dos meus pais. A fama nunca foi algo que busquei, mas sim uma parte natural da minha vida. E, sinceramente? Eu amo viver isso!", contou.

"Desde pequena, me acostumei com esse universo e aprendi a enxergar o lado bom: o carinho das pessoas, os encontros com fãs e as mensagens cheias de amor que recebo diariamente! Poder retribuir esse carinho, seja com uma foto, um sorriso ou uma breve conversa, é algo que me faz muito feliz", falou sobre o lado bom.

Rafaella Justus então apontou o lado ruim: "Claro, nem tudo são flores. A exposição vem acompanhada de críticas e julgamentos (os famosos haters) e sempre existirão essas pessoas que escolhem espalhar negatividade. Mas, graças a Deus, tenho uma mente aberta e uma base muito forte para lidar com isso. Sei quem sou e o que realmente importa na minha vida."

"No fim das contas, encaro a fama como um presente que veio junto com minha história. E enquanto eu puder viver momentos incríveis, cercada de pessoas que me querem bem, continuarei aproveitando tudo isso com o coração transbordando gratidão", finalizou.

