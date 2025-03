Iza curte o carnaval em clima de romance com Yuri Lima

A cantora Iza é flagrada em momento de chamego com o jogador de futebol Yuri Lima ao assistir aos desfiles na Sapucaí

A cantora Iza aproveitou a noite de domingo, 3, em clima de romance e carnaval no Rio de Janeiro. A musa foi flagrada abraçada e trocando carinhos com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, em um camarote na Marquês de Sapucaí.

Para a noite de folia, ela surgiu com um macacão vermelho justíssimo ao corpo e com brilhos para destacar sua beleza. Além disso, ela completou o visual com boné combinando.

Vale lembrar que Yuri e Iza ficaram alguns meses separados durante a gravidez da filha, Nala, de 4 meses, após ela acusá-lo de traição. Porém, o amor falou mais alto e eles reataram pouco tempo depois.

Iza curte o carnaval com Yuri Lima - Foto: Dilson Silva / AgNews

Iza curte o carnaval com Yuri Lima - Foto: Dilson Silva / AgNews

O anúncio da reconciliação

Iza e Yuri anunciaram a reconciliação por meio de um post feito por ele. O atleta compartilhou fotos pessoais do casal e agradeceu pela parceria com a cantora na vida.

"Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela. Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas", disse ele.

E completou: "Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda! E hoje nossa história completa dois anos, em que só nós sabemos de tudo. Nosso amor transbordou, né? E eu quis comemorar assim, publicamente a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito".

