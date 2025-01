Bruno Loves abre o coração ao falar sobre relação com filho de Priscila Fantin: ‘Parceiro’

Em entrevista à TV CARAS, o ator Bruno Loves ainda relembra momento em que Romeo, filho da atriz Priscila Fantin, pediu para que ele fosse o seu pai

Filho da atriz Priscila Fantin (41), Romeo (13) foi criado por Bruno Loves (41), com quem a artista vive um relacionamento desde 2017. Em entrevista à TV CARAS, o ator, coah e empresário revela que, inclusive, foi o menino quem pediu para que ele fosse oficialmente considerado seu pai. O artista ainda detalha o relacionamento dos dois. "Parceiro", conta.

Em agosto do ano passado, durante entrevista ao podcast Mil e uma tretas, Fantin chamou a atenção ao expor pela primeira vez como aconteceu o abandono do ator Renan Abreu com Romeo, filho que os dois tiveram juntos. Ela disse que ele chegou a encontrar o menino em alguns momentos, mas que a criança questionava a ausência do pai biológico.

"O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha 5 anos. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo", relatou ela, à época.

A atriz reforçou que quando decidiu terminar a relação com Renan, Romeo tinha 5 anos e foi abandonado pelo pai, já que ele nunca mais voltou e nem ao menos conversou com o filho. De acordo com a famosa, quem assumiu o papel de pai da criança foi Bruno Loves, seu namorado na ocasião. E que foi o pequeno, inclusive, quem pediu, em 2018, para que ele fosse oficialmente considerado seu pai e que falaram sobre isso pela primeira vez em 2021. Loves confirma toda a história.

“Eu digo que o afeto é potencializado pela escolha, porque quando a gente tem filho algumas histórias são daquelas pessoas que não queriam e aí, de repente, o filho veio. E quando a gente escolhe ter ou quando a gente escolhe receber um presente de Deus – como eu falei, não sou uma pessoa de negar qualquer tipo de caminho que o destino, que o universo, que Deus tenha preparado pra mim”, destaca.

“Foi uma escolha nossa, realmente, de viver essa paternidade. Então, é muito legal. A gente é muito parceiro, mesmo. Aprendo muito, ele aprende muito, a gente está junto. Ele é muito divertido, muito amoroso. É um menino muito saudável, alto astral; e foi uma conquista nossa mesmo, minha e dele, de conseguir colocar os valores certos, acompanhar o momento certo, está presente o tempo inteiro. Dar limites, exercer o não. São coisas que em alguns países ainda têm dificuldade, mas funciona”, emenda o ator.

Questionado sobre qual foi o momento em que ele teve essa virada de chave da paternidade de Romeo, Loves detalha: “Quando a gente começou o namoro, a minha relação com a Pri era uma e a minha relação com o Romeo era outra. Dois adultos namorando, vivendo aquele romance e uma criança que estava ali, que eu fui começar a ter alguma relação; pela relação mesmo, não tinha nenhum tipo de sonho, de crença, de imaginação, de algo que poderia ser no futuro, não tinha de verdade. Era simplesmente para ser saudável, a relação. E eu sendo uma pessoa responsável, queria que fosse sempre entendido por ele o que estava acontecendo”.

“Então, desde o primeiro dia que conheci a Pri, conheci o Romeo e as minhas relações foram realmente separadas. Três meses depois, ele começou a fazer desenhos para a escola, ainda muito pequenininho, desenhando a família (...) Ele desenhava a Pri, os cachorros, eu e ele. E ele começou a fazer muito, cada vez mais. Até que seis meses depois que a gente já estava namorando, ele me chamou em um dia que cheguei de viagem de trabalho, no quarto dele e falou: ‘Eu queria te pedir para você ser meu pai’. E aí eu falei: Tá bom”, continua.

Bruno Loves, Priscila Fantin e Romeo curtindo viagem em família - Foto: Reprodução/Instagram

'CHORAMOS'

O artista conta que em seguida, procurou Fantin para contar sobre a conversa que teve com Romeo. “Porque eu deixei de ser um namorado (...) E a partir daquele momento, assumi a paternidade, na hora que eu saí do quarto dele. Entrei no nosso quarto e falei: Pri, aconteceu isso. Choramos. Então, falei: Agora eu preciso exercer a paternidade, a partir de agora eu preciso educar como eu acho que deveria educar o meu filho. Ela falou: ‘Óbvio’. Claro que não é de um dia para o outro, a gente vai construindo esse caminho juntos, mas acho que foi a melhor coisa, Deus sabe o que faz”, confessa.

“Costumo dizer que dentro de uma família, da nossa, inclusive, tem muitas relações. Então é marido e mulher, eu com meu filho, ela com o filho e a família inteira. Então, essas quatro relações têm que estar presentes. Tenho que ter o meu momento com a Pri, ela tem que ter o momento dele com ele (Romeo), a gente tem que ter o nosso momento, tem que ter o momento família, porque senão não dá. E tem que ter qualidade desses momentos com todos, sabe?”, acrescenta Loves.

E o ator salienta que o melhor momento para ter em família é quando todos estão juntos à mesa. “Porque acho que o tempo de mesa sempre dá pra fazer isso: come, conversa, bate-papo, dá risada, briga, chora. E isso, acho, se perdeu um pouco. Vejo muito pouco, com colegas e amigos, esse tempo de mesa, sabe? As pessoas comem cada uma em um lugar diferente, ou assistindo televisão, ou com o celular na mão”, finaliza o marido de Fantin.

Leia também:Bruno Loves fala de mudança de nome com ajuda da numerologia: ‘Faz sentido’

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA NO CANAL DA CARAS BRASIL NO YOUTUBE: