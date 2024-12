Cotada para o BBB 25, Priscila Fantin já teria contratado equipe para redes

A atriz Priscila Fantin é um dos nomes especulados para compor a nova edição do reality show da Globo, que estreia no dia 13 de janeiro

A atriz Priscila Fantin teria 'entregado' que está no elenco da 25ª edição do reality show Big Brother Brasil, da Globo, prevista para estrear no dia 13 de janeiro. De acordo com o Portal LeoDias, a artista já teria inciado os preparativos para a sua participação, com a contratação de uma equipe para gerenciar as suas redes sociais durante o confinamento na casa.

O nome da famosa de 41 anos tem sido especulado pela mídia na lista de possíveis participantes famosos da edição. Como a disputa do BBB 25 será realizada em duplas - mudança inédita no programa, resta saber quem será o parceiro da atriz. Um dos nomes mais cotados é o de seu marido, Bruno Lopes, que também possui experiência no meio artístico.

Pistas!

No início de 2024, Priscila chegou a fazer publicações enigmáticas nas redes sociais, sem confirmar ou desmentir a informação. Pela primeira vez, o reality não será dirigo por Boninho, que deixou a Globo recentemente. Rogério Dourado é novo responsável pela direção do programa, um dos principais sucessos da emissora.

Globo divulga primeira chamada do BBB 25

Na noite desta quinta-feira, 26, a TV Globo divulgou a primeira chamada das Bodas de Prata do Big Brother Brasil. O reality show chega à 25ª temporada e para comemorar, a emissora reuniu alguns ex-participantes para gravar as chamadas do BBB 25.

O apresentador Tadeu Schmidt celebra a cerimônia e os ex-BBBs são os convidados da celebração, que conta com orquestra, flores, looks de gala.

"Essa é a nossa aliança com todos vocês: as Bodas de Prata do Big Brother com o Brasil. Na alegria ou na tristeza, na Xepa ou no VIP, continuaremos juntos até que nem o Paredão nos separe", disse Tadeu em seu discurso. Assista aqui!

