Médico explica procedimentos estéticos de participantes do BBB 25: 'É preciso ter cuidado'

Participantes do BBB 25 entraram turbinados na plástica. Médico explica quais os objetos e alerta para cuidados

O BBB 25 estreou na última segunda, 13, com seis participantes famosos em um elenco formado pela maioria de anônimos. Para mostrar beleza e chamar atenção do público, alguns revelaram procedimentos estéticos que realizaram antes de entrar no confinamento.

A CARAS Brasil conversa com Luiz Haroldo Pereira, médico especialista em cirurgia corporal e facial, para saber quais os procedimentos e o objetivo final que o paciente busca. As próteses de silicone são as campeãs das sisters.

Vitória Strada (28), Gracyanne Barbosa (41), Giovanna Jacobina (26) e Aline Patriarca já realçaram os seios. Segundo o médico, a cirurgia evoluiu e ganhou um novo perfil com o passar dos anos. Atualmente, é possível até usar enxerto de gordura para obter um resultado satisfatório.

“Antigamente as próteses tinham um perfil mais baixo e davam uma projeção menor, atualmente elas têm a base menor, só que com uma projeção de altura muito maior. Hoje você pode complementar, em alguns casos, se não tiver grande projeção, com enxerto de gordura para corrigir alguma depressão ou falha que tem no silicone se ele for de um modelo antigo.”

Gracyanne também já realizou lipoaspiração nas bochechas, enquanto Giovanna passou por uma cirurgia ortognática. O médico explica que ambos os procedimentos são feitos de acordo com avaliação e condições.

“O paciente pode colocar enxerto de gordura ou ácido hialurônico. No caso da gordura é feita uma pequena lipo para tirar esse concentrado de células adiposas que vão servir como enxerto. Ela pode ser usada na região malar para aumentar o queixo e corrigir o bigode chinês. Com o ácido hialurônico a substância é colocada com agulhas que são aplicadas de forma profunda ou superficial dependendo da necessidade do paciente", diz.

Daniele Hypólito (40) fez uma lipoaspiração no abdômen em 2009. O especialista explica que o procedimento realizado pela ex-atleta não é diferente da famosa Lipo Lad ou Lipo HD de hoje em dia, ambos procedimentos queridinhos dos famosos.

“A lipoaspiração LAD ou HD é feita nos pacientes para idealizar ou visualizar melhor a musculatura. Conseguimos especialmente na linha do abdômen definir bem o reto abdominal e na linha dos flancos, onde está o oblíquo, a gente pode deixar mais bem definido. Não é nada de novo ou revolucionário, é simplesmente uma evolução de algo que já é feito", diz.

O procedimento está na lista dos que podem ter complicações graves. Por isso, o médico alerta sobre a importância de se procurar um profissional com ampla experiência no mercado, além de um hospital que compre todas as regras e exigências necessárias.

“Lipo é uma cirurgia que deve ser feita sempre no hospital com a presença do anestesista. É preciso ter cuidado com essas operações chamadas de hidrolipo, tem muitos pacientes que estão morrendo por fazerem esses procedimentos com não cirurgiões plásticos, em ambientes não hospitalares, sem nenhum preparo. Esse é um nome de fantasia usado para burlar uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe que qualquer médico realize essas operações”, conclui.