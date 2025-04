Fernanda Bande celebra a magia da Páscoa com os filhos: ‘Segui esse legado dos meus pais’

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora e ex-BBB Fernanda Bande ainda relembra a Páscoa na sua infância e revela qual tradição é a favorita até hoje

Uma das comemorações mais doces do ano e mais expressivas no Brasil chegou. Neste domingo, 20, celebramos a Páscoa – ressurreição de Jesus Cristo. A data não apenas enche os olhos das crianças ansiosas por chocolates, como também promove a união familiar. A apresentadora e confeiteira Fernanda Bande (33) vai passar o dia na companhia dos filhos, Marcelo (13) e Laura (7). Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 24 conta, entre outras coisas, o que pretende fazer este ano e relembra momentos especiais na infância.

“Lembro quando eu era criança e meu pai fazia imitações de pegadas de coelhos com talco, no chão da casa de madeira que morávamos. O talco era algo muito presente na vida das pessoas nos anos 90 e 2000, e ficava muito bonitinho aquilo. Ele fazia nas saídas dos quartos, tanto no meu quanto no dos meus irmãos. E era um momento muito divertido, que dávamos muitas risadas. Isso aconteceu por muitos anos, até mesmo quando nem acreditávamos mais nessa fantasia toda do coelhinho. Era lindo demais!”, revela Fernanda.

“A Páscoa na minha família era muito simples. Minha mãe é espírita, não fazíamos grandes celebrações. Era sempre um almoço e essa brincadeira com os ovos, que meus pais faziam em casa. Essa caça aos ovos, que era um momento superesperado por nós. Amo fazer a mesma surpresa dos ovos de Páscoa para os meus filhos. Segui esse legado dos meus pais, e acho que é um gesto que temos que nos esforçar para manter isso vivo na família e passar por gerações. É muito importante manter essa magia, até porque tenho uma filha pequena, de sete anos de idade, e é legal sempre estar incentivando o lúdico. Quero que ela acredite para sempre no coelhinho da Páscoa e principalmente no amor de Cristo”, ressalta a famosa.

Questionada se pretende fazer algo especial este ano para ela e os filhos, Fernanda entrega: “O Marcelo está na fase da adolescência, com 13 anos, então ele está mais na fase do moletom com capuz (risos). Mas a Laura é uma criança muito fantasiosa, muito animada e lúdica, e acredita com força nas coisas. Ela tem um imaginário muito positivo, que considero um dom que as crianças possuem, e na Laura é algo muito presente. Ela, com certeza, sempre vai acreditar em coisas como coelhinho da Páscoa, fada do dente e Papai Noel. Ela ama essas brincadeiras e celebrações. E tudo o que eu puder fazer para reforçar esse laço, farei; até porque são os pequenos detalhes que as crianças lembram para o resto da vida!”.

A apresentadora e ex-BBB Fernanda Bande e os filhos, Marcelo e Laura - Foto: Arquivo Pessoal

CONFEITARIA BEM QUE VAI, BEM QUE VEM

Jurada especial na nova temporada do Que Seja Doce, reality do canal GNT, Fernanda Bande também é empreendedora e comanda a confeitaria Bem Que Vai, Bem Que Vem. “A Páscoa é o Natal para o confeiteiro, sempre será o grande momento do ano. Momentos de muita sabedoria também, porque você precisa administrar o dinheiro que é feito nesse período, por alguns meses. Então, sempre foi e sempre será um grande momento para as pessoas arriscarem e empreenderem, mesmo que não queiram seguir carreira, mas para fazer um dinheiro extra”, ensina.

“Comecei na confeitaria fazendo ovos de Páscoa. Ali, vi que era possível viver e trabalhar com doces. Fora que eu acredito ser uma produção muito prazerosa, pois o grau de dificuldade é de pequeno para médio. Então, mesmo sem habilidade dá para fazer, principalmente se fizer um curso meu, que eu ensino lindamente”, fala a ex-BBB, revelando ainda que nunca gostou de chocolate ao leite.

“Antes da confeitaria entrar na minha vida, eu preferia tudo que fosse de chocolate branco e nunca gostei de chocolate ao leite. Depois da confeitaria, fiquei uma eterna apaixonada por chocolate meio amargo e amargo. Acho que sempre é a melhor opção para equilibrar os sabores. Esses chocolates dão uma equilibrada com os recheios”, pontua Fernanda, que devora um ovo de Páscoa no mesmo dia. “Ansiosa do jeito que sou, impossível comer aos poucos. Se eu vou encarar um ovo de Páscoa, ele acaba em minutos (risos). Devoro no mesmo dia!”, confessa.

Fernanda Bande comanda a confeitaria Bem Que Vai, Bem Que Vem - Foto: Arquivo Pessoal

'ESSA MAGIA DEVE SER CULTIVADA'

Se fosse um coelhinho da Páscoa por um dia, Fernanda colocaria dentro dos ovos que distribuiria muitos sonhos. “Definitivamente. Falo isso com muita propriedade porque por um grande período da minha vida eu parei de sonhar e de acreditar, e isso adoece as pessoas. Essa magia deve ser cultivada. Então, colocaria muitos sonhos. E que elas possam acreditar que tudo isso pode virar realidade. Sonho deveria fazer parte da rotina de todo mundo”, deseja.

E se pudesse passar a Páscoa em qualquer lugar do planeta, a apresentadora escolheria um que ainda não conhece. “Que eu acredite que seria mágico e especial. Tem alguns lugares que acho que são incríveis, como a Costa Mafitana, o sul da Itália, que sempre foi um sonho para mim. Aparenta ser um lugar de muito prazer e paz de espírito. Ou então os balões em Turquia, que acho incrível. Acho que são cenários mágicos”, finaliza.

