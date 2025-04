BBB 25: Renata abre o jogo sobre possível romance com Maike após o reality

Em conversa com os colegas de confinamento, Renata foi sincera ao refletir sobre futuro com Maike fora do BBB 25: "Se permitir"

Na tarde deste sábado, 19, Renata abriu o coração ao conversar com os colegas de confinamento sobre a possibilidade de continuar o romance com Maike fora do BBB 25. Questionada por Guilherme sobre o que espera da relação após o reality, a bailarina foi sincera ao falar dos próximos passos.

"Para mim, isso é meio óbvio. [...] Eu acho que lá fora a vida é diferente, então têm outras coisas para conhecer, minhas e dele. Então acho que vai ter que existir esse momento de, lá fora, a gente se permitir outras coisas, ter uma nova conversa", disse ela.

"Mas eu não deixei de viver nada aqui dentro. E não tem mais muito o que eu mostrar, ele já me viu com geleca na cabeça, com pipoca, pó na cara, caindo no molho de tomate, ele já me viu de todos os jeitos", continuou, em tom descontraído.

Bem-humorada, Renata ainda relembrou as brincadeiras com Maike dentro da casa, quando dizia que ele precisaria “mandar o currículo” para ela avaliar depois do programa. Apesar da cautela, a sister deixou claro que não descarta seguir com o romance fora da casa.

"Não sei ainda como vai ser as coisas, mas eu não descartei nenhuma possibilidade, só não sei dizer", disse ela ao analisar o quanto a vida mudará após o fim do BBB.

Renata se emociona ao perder a prova do finalista

Na tarde de sexta-feira, 18, a sister Renata ficou emocionada e desabafou sobre perder a Prova do Finalista no BBB 25, da Globo. Ela ficou quase 12 horas na prova de resistência, mas desistiu e deu a vitória para Guilherme. Com isso, ela ficou magoada por ter vencido e conquistado o carro que queria.

Em um momento no Quarto Anos 50, a sister foi vista emocionada. "O Brasil se esforçou tanto para me deixar aqui. (...) Sei nem o que dizer", disse ela, e completou: "Eu tinha dito antes de entrar aqui, era a única coisa que eu tinha falado, que eu ia ganhar meu carro aqui".

Ao ouvir isso, a atriz Vitória Strada fez questão de apoiar a colega de confinamento e fez elogios para a força dela no jogo. "Não falo isso da boca, de verdade. Tenho certeza que você vai ser lembrada por isso e não por não ter ganhado, mas pelo quanto você aguenta nas provas, o quanto você é f***. Eu me inspiro em você, mesmo. Com certeza, muitas pessoas lá. Sei que nada do que eu falar agora vai mudar isso que você está sentindo, que é uma frustração", afirmou.

E completou: "Se você não tivesse também, você não seria você. Se você não tivesse, você não teria aguentado. Você tem essa frustração, justamente. Por você querer ficar, você tem isso, o que te motiva. Então, nada do que eu falar vai mudar, mas dá para ver em você. O Brasil vê isso".

