Leandro Hassum arranca risadas com momento descontraído ao lado da neta

Alerta fofura! No último sábado, 19, Leandro Hassum encantou os seguidores ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais. O ator registrou um momento descontraído incluindo sua neta , Aurora, de seis meses. Fruto do casamento de Pietra Hassum com o produtor musical Caio Hara, a pequena mostrou que o carisma está no sangue da família.

No registro compartilhado, Aurora surgiu brincando com a avó, Karina Hassum. "Cadê a camomila que eu te dei?", perguntou a mãe da bebê. Com inocência, Aurora respondeu com um som de desprezo, fazendo todo mundo cair na risada.

"Minha neta tem timing de comédia. Eita, Pietra e Karina! Não adianta lutar contra: manda a piada no 'ação'", escreveu Leandro na legenda da publicação.

Assista:

Declaração

Leandro Hassum encantou os seguidores das redes sociais na manhã do último dia 5 ao compartilhar um vídeo fofo com vários momentos ao lado da neta, Aurora. A filha de Pietra Hassum e Caio Hara completou seis meses nesta última sexta-feira, 4, e o vovô curuja fez questão de comemorar a data especial.

"Ontem, dia 4, minha luz completou 6 meses. Estou longe. Faz parte, temos que seguir, mas o coração tá apertado. Faço essa postagem com os olhos cheios d’água. Te amo minha neta Aurora. E como diz essa canção que coloquei de fundo, sua mãe maravilhosa e filha tão amada Pietra Hassum, sua vó meu norte por mais de 27 anos Karina Hassum e você Aurorinha. Sempre podem contar comigo para tudo", escreveu ele no começo do texto.

E completou: "Siga sorrindo e brilhando minha razão de querer ser melhor a cada dia. Te amo, amo vocês minha família. Presente que a vida me deu. To de longe, mas sempre com o coração colado em vocês. Com amor o marido, pai e vovô. Leandro."Assista ao vídeo!

