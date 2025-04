Henri Castelli revela tradição de Páscoa em família: 'Sempre a gente faz'

Henri Castelli será Jesus Cristo no espetáculo 'Paixão de Cristo', em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a Páscoa e destaca importância da família

A Páscoa este ano será especial para o ator Henri Castelli (47), pois ele volta a interpretar Jesus Cristo no espetáculo Paixão de Cristo, que será encenado em Fortaleza nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19, com uma apresentação. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre o coração ao falar de família e destaca importância da Páscoa.

Henri aponta o feriado como uma das datas que mais considera importantes, primeiro por uma questão de fé e também por conseguir reunir a família. Castelli confessa uma tradição familiar, onde sua mãe sempre reune os familiares e eles comem um prato de bacalhau .

"Sempre e a gente faz um bacalhau, minha mãe faz um bacalhau maravilhoso para reunir a família e a gente celebrar a Páscoa". Por conta do espetáculo, o ator não vai conseguir passar com os familiares, mas revela que a mãe está acompanhando de perto os preparativos com a Paixão de Cristo.

"Falando de família, minha mãe ama [o feriado], infelizmente, ela está nos Estados Unidos, mas assistindo tudo de pertinho, pedindo foto atrás de foto. Estou muito feliz em passar a Páscoa representando Jesus, é um presente", afirma.

Henri está bastante radiante por encenar uma das figuras centrais, dentro da fé cristã, nos palcos: "Eu vou passar a Páscoa fazendo o que eu mais gosto de fazer: teatro e atuando. Quando me perguntam como é atuar Jesus, eu nunca sei explicar porque é um amor que toma conta da gente, eu não consigo explicar o tamanho da emoção", revela.

QUAL A MENSAGEM DA PÁSCOA?

Castelli acredita que a Páscoa é um momento de renovar valores que atravessam gerações, por isso, ele tenta passar aos filhos do significado do feriado, dentro da fé cristã. O ator revela que esta data representa um momento de amor e união familiar.

"A importância de passar para os meus filhos, o que minha mãe sempre passou para mim que é a mensagem de Jesus, que morreu por todos nós, sacrificou na cruz para salvar toda uma humanidade, o que representa muito amor e esse amor é o que a gente precisa. Para mim, a Páscoa representa família", finaliza o ator Henri Castelli.

Leia mais em:Henri Castelli revela detalhes do aniversário da filha e faz confissão ao falar de paternidade

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: