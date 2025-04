Claudia Raia encanta ao mostrar Páscoa com o filho caçula

Na companhia de Jarbas Homem de Mello, Claudia Raia encanta ao mostrar o filho deles, Luca, de dois anos, curtindo a Páscoa

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar fotos de seu filho caçula, Luca, de dois anos. Neste domingo, 20, a famosa compartilhou cliques do herdeiro curtindo a Páscoa e deixou os internautas babando com a fofura do pequeno, que é fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Usando orelinhas, o menino surgiu em seu cadeirão brincando e depois apareceu com os pais sorrindo e aproveitando cada moemento. "Feliz Páscoa meus amores", desejou a artista ao fazer o álbum.

Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Muito lindo esse coelhinho", escreveram os fãs. "Mas que fofura de coelinho", falaram outros.

É bom lembrar que além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e de Sophia, de 22 anos, frutos do seu relacionamento com Edson Celulari. O último trabalho da atriz na TV foi como a Emmy em Terra e Paixão, novela exibida pela Rede Globo em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia faz novo comentário sobre Carol Peixinho e Thiaguinho

Nos últimos dias, Claudia Raia deu o que falar ao deixar um comentário na publicação em que Carol Peixinho e Thiaguinho revelaram que estão esperando seu primeiro bebê. Após ter divido opiniões com o que escreveu, a famosa voltou para deixar um recado para o casal nesta quarta-feira, 02.

Ao ver o compilado de março da ex-BBB, o qual tinha até o ultrassom do primeiro filho deles, a artista, que tem três filhos, reagiu novamente e mostrou todo seu carinho pelo casal e a família que estão construindo.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, a atriz dividiu opiniões ao escrever que não acreditava que tinha dado certo. "Não acredito! Deu certo", exclamou ao ver o anúncio da gravidez, o que causou um pequeno alvoroço na rede social. Saiba mais aqui!