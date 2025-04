De biquíni de melancia, Lívia Andrade exibe barriga negativa após lipo

Meses após lipoaspiração, Lívia Andrade exibe como está seu abdômen ao tirar fotos na piscina usando biquíni de melancia

A apresentadora Lívia Andrade mostrou como está curtindo seu feriado de Páscoa fora do Brasil. Neste sábado, 19, a famosa postou cliques aproveitando o dia ensolarado na piscina e chamou a atenção ao revelar seu físico atual.

Após alguns meses de ter feito uma lipoaspiração LAD diferenciada, a integrante do Domingão Com Huck exibiu sua barriga negativa e não passou despercebida. Nos registros, a loira apareceu usando um biquíni de crochê e cores imitando uma melancia.

"Refresco", disse a famosa ao surgir se exibindo na água em uma casa na Flórida, nos EUA. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Mulher perfeita", admiraram os fãs. "Gata, o abdômen", notaram outros.

Para quem não viu, em setembro do ano passado, Lívia Andrade compartilhou um vídeo exibindo um antes e depois da cirurgia. A famosa então mostrou os resutados da lipoaspiração e contou que tirou a gordura e fez outras tecnologias para ficar com a pele da barriga mais tonificada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Quem é o namorado de Lívia Andrade?

O namorado de Lívia Andrade é Marcos Araújo, um empresário do ramo musical, e que engatou o romance com ela no fim de 2021. Discreto, o casal posta pouco da relação na rede social. As poucas publicações acontecem geralmente em eventos especiais e viagens.

Tempos atrás, a famosa chegou até a ser criticada pelo relacionamento, que iniciou em meio a algumas polêmicas por conta de um relacionamento antigo dele com a ex-A Fazenda e influenciadora Pétala Barreiros.

"Achei que nós dois não tinha nada a ver...kkkkkk", falou a famosa na legenda. Nos comentários, ela recebeu a crítica sobre ser interesseira. "Acho que tem nada vê com ela puro interesse", opinou a pessoa.

Lívia Andrade não ficou quieta e logo rebateu se enaltecendo: "Com certeza! Sou bonita, gostosa, cozinho bem pra caramba, sou gente boa, faço gostoso, tenho um bom emprego, não dependo dele pra por** nenhuma e ainda tenho grana! Amorrrr como não se interessar por mim kkkkk".

