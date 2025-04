Em fase de remissão do câncer, Fabiana Justus celebrou viagem às Cataratas do Iguaçu e tocou os seguidores com relato comovente; confira

Em meio à remissão do câncer, Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar registros de sua viagem para as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná . Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, a influenciadora emocionou os seguidores ao dividir a experiência no último sábado, 19.

Antes mesmo da abertura oficial do parque, Fabiana teve acesso exclusivo às quedas d’água e se deixou levar pela força da natureza. “Hoje vivi um daqueles momentos que marcam a alma! Fui bem cedinho nas Cataratas, antes do parque abrir. A força da natureza, o som da água, a energia do lugar… Tudo me tocou de um jeito muito especial. Fechei os olhos, respirei fundo, rezei, agradeci… Senti cada gota como um abraço da vida”, iniciou na legenda da publicação.

Diagnosticada no início de 2024, a empresária enfrentou meses intensos de tratamento contra a leucemia, incluindo sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea. Agora, em remissão, ela vem celebrando cada passo com fé e gratidão.

“Chorei… de emoção, de gratidão, de paz. Foram lágrimas leves, como a água que me tocava. Tem dias que a gente simplesmente se reconecta. Hoje foi assim… Um presente de Deus e da natureza direto pro meu coração”, finalizou Fabiana Justus.

Fabiana Justus celebra resultados na academia após transplante de medula

Na quarta-feira, 16, Fabiana Justus usou as redes sociais para celebrar mais uma conquista após um ano de seu transplante de medula óssea. Em janeiro de 2024, a filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia e, desde então, passou por diversas sessões de quimioterapia. Agora, ela demonstrou alegria com sua evolução nas atividades físicas.

Na publicação, Fabi destacou a importância dos exercícios para além da estética. “Finalmente entendi que um corpo forte é um corpo saudável! Esses músculos começando a aparecer são pra mim uma conquista IMENSA”, disse ela, mostrando o desenvolvimento do corpo.

"Após químios pesadas e transplante, eu fiquei muito fraca... mas nada que a consistência, paciência e determinação não resolvam", completou a influenciadora, que também agradeceu aos profissionais da saúde que a acompanham nesta etapa. Veja a foto!

