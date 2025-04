BBB 25: Renata se emociona ao perder a prova do finalista e é consolada por Vitória

Após perder a prova do finalista para Guilherme no BBB 25, Renata desabafa no quarto e Vitória Strada faz elogios para a sister

Na tarde desta sexta-feira, 18, a sister Renata ficou emocionada e desabafou sobre perder a Prova do Finalista no BBB 25, da Globo. Ela ficou quase 12 horas na prova de resistência, mas desistiu e deu a vitória para Guilherme. Com isso, ela ficou magoada por ter vencido e conquistado o carro que queria.

Em um momento no Quarto Anos 50, a sister foi vista emocionada. "O Brasil se esforçou tanto para me deixar aqui. (...) Sei nem o que dizer", disse ela, e completou: "Eu tinha dito antes de entrar aqui, era a única coisa que eu tinha falado, que eu ia ganhar meu carro aqui".

Ao ouvir isso, a atriz Vitória Strada fez questão de apoiar a colega de confinamento e fez elogios para a força dela no jogo. "Não falo isso da boca, de verdade. Tenho certeza que você vai ser lembrada por isso e não por não ter ganhado, mas pelo quanto você aguenta nas provas, o quanto você é f***. Eu me inspiro em você, mesmo. Com certeza, muitas pessoas lá. Sei que nada do que eu falar agora vai mudar isso que você está sentindo, que é uma frustração", afirmou.

E completou: "Se você não tivesse também, você não seria você. Se você não tivesse, você não teria aguentado. Você tem essa frustração, justamente. Por você querer ficar, você tem isso, o que te motiva. Então, nada do que eu falar vai mudar, mas dá para ver em você. O Brasil vê isso".

Saiba como será a grande final do BBB 25

A grande final do BBB 25, da Globo, acontece na próxima terça-feira, 22, e a emissora acaba de revelar os detalhes do evento de encerramento. O anúncio do vencedor acontecerá durante uma festa no jardim da casa do programa. Lá, vários convidados vão agitar a noite antes do anúncio da grande vitória.

A Globo anunciou que a grande final reunirá todos os participantes que foram eliminados ao longo do BBB 25 e também contará com a presença de dois familiares de cada finalista. Enquanto isso, os finalistas estarão na sala de estar para acompanharem os shows e os VTs da edição.

A final será agitada com os shows de ex-BBBs que são cantores. A lista de convidados conta com Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24). Além disso, o cantor Paulo Ricardo também estará por lá.

