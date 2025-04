Na reta final do BBB 25, a atriz Vitória Strada elencou qual foi o momento mais difícil que enfrentou ao longo de sua trajetória no reality show

No último sábado, 19, Vitória Strada abriu o coração ao responder a Tadeu Schmidt sobre os momentos mais marcantes que viveu no BBB 25. Em um depoimento sincero, a atriz relembrou tanto o auge de sua alegria quanto a fase mais dolorosa da sua trajetória no reality.

Para ela, a conquista da primeira liderança foi o ponto mais feliz da jornada. "Entrar no quarto do líder, ver as fotos da minha família - eu que não tinha ganhado nenhum anjo, então não tinha visto foto, nem vídeo, nem escutado a voz - me deu muita força. Ainda mais que, no meu jogo, sempre veio eu sempre levando o alvo desde o início, campeã de alvo, campeã de Paredão, então me deu muita força", relembrou.

Já o momento mais doloroso veio com a saída de Mateus, sua dupla dentro do jogo. "Juntou o momento que eu perdi o meu melhor amigo aqui dentro, e foi muito no início do jogo. Foi na quinta semana, então eu passei mais parte do tempo aqui sem ele do que com ele", disse ela.

"Eu tive que me reinventar nesse mesmo momento que ele saiu, foi o momento do jogo que foi mais tumultuado para mim ali, onde eu tive que me reinventar, onde eu vi que talvez estaria sozinha no jogo, e eu tive que unir todas as forças pra continuar sem ele, para continuar sem aliado nenhum", finalizou a sister.

Assista:

💬 Vitória define seu momento mais feliz e o momento mais doloroso no #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/polWwsRx5v — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2025

Top 5

Na última quinta-feira, 17, no dia da decisão do 18º Paredão do BBB 25, Vitória Strada e Diego Hypolito aproveitaram um momento no gramado da casa para conversar e relembrar a trajetória dos participantes que chegaram ao Top 5 da edição.

Antes da conversa, os brothers aproveitaram o dia ensolarado para se divertir e dançar na piscina e na área externa da casa.

No gramado, a atriz fez um comentário que arrancou risadas do ginasta: "Os mais emparedados dessa casa no Top 5", brincou.

Logo depois do que Vitória disse, Diego não conseguiu conter o riso ao relembrar que João Pedro foi indicado ao Paredão apenas uma única vez durante toda a edição do programa.

"Um mês vendo a família, um Paredão, quatro Anjos, basicamente...", comenta Vitória. "16 apartamentos", completa o brother, rindo sem parar diante da situação.

