Após admitir decepção com Gracyanne Barbosa, a ginasta Daniele Hypolito falou sobre a possibilidade de reconciliação após o BBB 25

Em entrevista recente ao portal LeoDias, Daniele Hypolito abriu o coração sobre sua relação com Gracyanne Barbosa após o confinamento no BBB 25. A ginasta, que demonstrou frustração ao descobrir falas da musa fitness enquanto ainda estava no reality, contou que ainda não a procurou para conversar.

Durante o bate-papo, Daniele confessou que ficou abalada com o que viu após deixar o programa. “A gente fica decepcionada, porque eu tive a coerência de não falar de ninguém. Isso é da minha vida. Eu não tenho o costume de falar dos outros. Aí, quando você vê alguns vídeos, fica chateada”, disse ela.

Na sequência, a atleta contou que prefere manter distância, ao menos por enquanto. “Não conversei ainda e acho que ainda não é a hora. Está tudo muito recente. Nesse momento, quero me manter neutra, do jeito que estou, sem conversa com ela”, esclareceu Dani.

Além do impasse com Gracyanne, a ex-BBB também revelou que ainda não conseguiu ter um contato intenso com o irmão, Diego Hypolito, eliminado do reality há poucos dias. “Ainda não, porque a gente foi ao hotel ontem e foi um encontro rápido. Hoje de manhã eu tinha compromissos e ele também. Do meu irmão mais velho e do Marião eu já matei a saudade, mas do Diego ainda não. Acho que é importante ir, aos poucos, passando as informações", finalizou Daniele Hypolito.

Próximos passos

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Daniele Hypolito vem equilibrando seu tempo entre digerir tudo o que viveu e se dedicar para novos sonhos. Sem acompanhar muito do BBB 25, a ex-ginasta afirma estar focada em seu principal objetivo: se tornar uma apresentadora esportiva.

"Quero aproveitar os próximos meses para me preparar e estudar", conta Daniele Hypolito, em entrevista à CARAS Brasil. "[Vou] abraçar todas as oportunidades que surgirem e me dedicar bastante, me preparar mesmo, para que em um futuro próximo eu consiga realizar um dos meus maiores desejos: ser uma apresentadora esportiva."

A ex-BBB explica que tem tentado não assistir tantos conteúdos do programa, apesar de ter precisado ver e reagir sobre alguns acontecimentos. Agora, seu foco está em cumprir a agenda lotada e aproveitar os momentos de folga ao lado dos pais, cachorros e do marido, Fábio Castro. Confira a entrevista completa!

