Aos 23, Cauê Campos deseja ritmo acelerado na carreira: 'Muita coisa para viver e descobrir'

Na Ilha de CARAS, Cauê Campos fala sobre sucesso na carreira e convivência com o elenco de Garota do Momento

Nada de descanso! Curtindo o sucesso de Basílio, um dos maiores destaques da trama global das 6, Garota do Momento, Cauê Campos (23) não pensa em desacelerar quando o assunto é a carreira. Mas, é claro que o jovem abriu exceção para um momento de relaxamento e diversão na Ilha de CARAS 2025, um verdadeiro paraíso em Angra dos Reis, na Costa Verde do RJ.

“Foi bem maneiro. É a primeira vez que eu venho, fiquei sabendo do retorno da Ilha. Foi bem inesperado na verdade. Estava gravando a semana toda quando me convidaram e decidi vir!”, conta o ator, que não teve tempo ruim na viagem, encarando um passeio de jet ski e até sessão de fotos em cima de uma árvore! “Achei lindo. Tinha muito tempo que eu não vinha para Angra. Mesmo nublado continua lindo. Eu aproveitei demais, foi maravilhoso!”, festeja Cauê.

Apesar da pouca idade, o ator acumula mais experiências que muitos veteranos. Ele despontou para o sucesso ainda na infância, na série Detetives do Prédio Azul. No projeto, conheceu colegas com quem contracena até hoje, como Caio Manhente (25).

“Eu tenho um eterno espírito de quinta série. Mas, de fato, trabalhar desde cedo te deixa com outros pensamentos. Não sei se ficamos mais maduros ou muito precoces. Estou há quase 16 anos no trabalho, mas mal completei 23 anos. Ainda tenho muita coisa para viver e descobrir”, reflete.

Em Garota do Momento, Cauê tem a oportunidade de dividir a cena com alguns dos maiores nomes da história da teledramaturgia, como Lília Cabral (67) e Fábio Assunção (53). O elenco, aliás, formou uma verdadeira família dentro e fora das telas. “A Lília é uma grande parceira em cena, ela te ensina muito. Aprendemos com os veteranos e também com atores que estão no set pela primeira vez. A novela está brilhando por isso”, opina Cauê.

“O elenco todo é muito unido. Vamos nos aniversários uns dos outros, somos muito parceiros dentro e fora de cena. Ver isso acontecer nessa novela é muito especial. Eu conheço vários nomes do elenco há mais de 15 anos. Quando você leva essas relações para a cena, é absurdo. O Pedro Novaes virou meu irmão. No meu aniversário, ele me ‘sequestrou’ e me levou para andar de kart e agora fazemos isso toda semana”, compartilha o ator, que não desgruda dos colegas.

Dando vida, pela primeira vez na carreira, a um vilão, Cauê ainda se surpreende com as reações do público nas ruas. “É tenso. É uma relação estranha, mas legal. Nunca tinha vivido um vilão. Então, não esperava que a galera fosse me abordar dizendo que queria a minha morte ou prisão!”, ironiza o ator, feliz diante de toda a repercussão de seu personagem e da novela.

“Ao mesmo tempo que fazem isso, deixam claro que é sobre o Basílio, não sobre mim”, esclarece. E após aproveitar ao máximo os dias de descanso, sol e mar em Angra, Cauê volta renovado para a reta final das gravações da novela, que se encerram em junho. Mas ele não quer saber de férias tão cedo. “Acabando a novela, tenho um filme para estrear que já está rodado. Já estão chegando outros projetos, fiquei muito feliz em saber! Descansar nada, tenho só 23 anos… Quando eu chegar em 123 anos, eu descanso!”, brinca ele.