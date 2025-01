Mãe de Gracyanne Barbosa revela seu maior medo com ida da filha para o BBB 25

Mãe de Gracyanne Barbosa surpreende ao revelar qual é o seu maior receio com o confinamento da filha no BBB 25. Entenda a preocupação dela

Mãe da musa fitness Gracyanne Barbosa, Ledir está preocupada com um detalhe do confinamento da filha no BBB 25, da Globo. A ex de Belo está no elenco do reality show ao lado da irmã, Giovanna Jacobina, e as duas já estão isoladas no hotel, prontas para entrarem na casa mais vigiada do Brasil.

Com isso, a mãe de Gracyanne confessou que teme que a filha passe mal no programa. “Minha maior preocupação é ela passar mal, e ela vai passar. Ela nunca ficou sem ovos, sem batata-doce e o corpo desacostuma, né?”, disse ela na coluna Mariana Morais, do site Correio Braziliense.

A preocupação dela é sobre o cardápio que Gracyanne vai encontrar no Big Brother Brasil. Na vida real, a musa fitness está acostumada a comer 40 ovos por dia. A dieta dela é composta apenas por ovos e batata-doce há muitos anos. Ela costuma levar sua marmita para todos os lugares, já que não come nenhum outro alimento. Agora, no BBB, a morena corre o risco de enfrentar a xepa, na qual os alimentos são limitados, e também não deverá ter acesso a 40 ovos quando estiver no Vip.

Gracyanne Barbosa lamenta a morte de cachorro

A musa fitness e influenciadora digital Gracyanne Barbosa veio a público na noite desta segunda-feira, 6, comunicar aos seguidores sobre a morte de seu cachorro, Thor. A famosa de 41 anos de idade publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que une vários momentos na companhia do animal de estimação. O registro é acompanhado por uma mensagem emocionante, que consta na legenda da publicação.

"Obrigada por ser minha companhia em todos os momentos, por me trazer tantas alegrias, me fazer rir, me mostrar esse amor tão sincero. Te adotar, sem dúvidas, foi uma das coisas mais linda da minha vida", escreveu.

E complementou: "Esse é mais um daqueles posts, que, pra mim, é difícil escrever, postar, porque uma tristeza muito grande toma conta de mim. THORZINHO NOS DEIXOU!. Meu bolinha de pelo, grudinho da mamãe, quem vai fazer aula comigo? Me esperar atrás da porta e ficar rodando de alegria?", escreveu. "Te amarei para sempre, filho! Faz muita bagunça aí com seus irmãos", desabafou.

