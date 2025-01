Kerline revela impressões sobre BBB 25 sem Boninho e confessa: 'Consegui fazer do limão uma limonada'

Kerline Cardoso revela em entrevista exclusiva com a CARAS Brasil detalhes do seu pós-BBB e primeiras impressões sobre o BBB 25

Primeira eliminada do BBB 21, Kerline Cardoso (32) fez do limão uma limonada o seu pós-reality. A cearense caiu nas graças do público e conseguiu atrair a atenção das marcas, o que a fez faturar mais que o valor do prêmio em questão de meses.

Nunca mais esquecida, ela só precisou de uma semana para mostrar a que veio. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital revela a fórmula do sucesso e abre o jogo sobre suas impressões com o primeiro Big Brother sem os 'pitacos' de J.B. Oliveira, o Boninho (63).

"BBB é tipo um namoro no início: a gente acha tudo incrível, mas só conhece de verdade a partir da estreia do programa. Essa primeira semana diz e muda tudo, eu que o diga (risos). Confesso que estou atenta e acho que vamos ser surpreendidos com esse elenco", acredita.

Daniele Hypolito (40) foi confirmada no elenco do BBB 25 e entrou na casa mais vigiada do Brasil ao lado do irmão, Diego Hypolito (38). Para Kerline, a movimentação de Rodrigo Dourado, o novo Big Boss, está aprovada. "Eu AMEI! Eu tenho uma lista de ex-Reality que gostaria de ver como eles seriam no BBB, se iam hitar ou flopar", revela.

Até o ano passado, era extremamente proibido famosos que já haviam participado de outros realities da concorrência. Daniele tem uma lista extensa: Exathlon Brasil (2017), Dancing Brasil 5 (2019), Made in Japão (2020) e Power Couple Brasil 5 (2021). Tirando o primeiro que foi na Band, todos os outros foram produzidos pela Record.

Pós-reality

Kerline integrou o elenco da edição vencida por Juliette Freire (35). Ela reconhece que não tinha muitas esperanças de seguir carreira artística após sua eliminação. "Ser a primeira eliminada e ainda assim ser lembrada é um mix emoção, mostrar que todo esforço e terapia valeu a pena. Eu fico muito feliz de ter conseguido ressignificar a minha saída precoce, sai achando que não iria superar a eliminação no 1º paredão", diz.

Aos novos participantes, qualquer um (ou dois) corre risco da primeira eliminação. Ela confessa que a persistência é um ponto importante para se ter um pós bem-sucedido como o dela. No entanto, é preciso saber administrar a situação.

"Olha, vou te dizer: o segredo é não desistir, mesmo com os muitos ‘nãos’ e as portas sendo fechadas é necessário manter a perseverança e a fé. Hoje digo com muito orgulho de conseguir fazer do limão uma bela limonada e uma coisa que sempre digo não tem receita de bolo é colocar a mão na massa e ir em frente, porque as pessoas acham que a vida delas vai mudar e que elas vão ganhar muito dinheiro sem fazer nada, mas a questão é que é preciso muito trabalho e produção no pós!", afirma.

Uma edição all star está descartada dos planos da influenciadora, pelo menos por enquanto. "Confesso que às vezes, bate aquela curiosidade: será como seria a Ker 2.0? Por enquanto, prefiro aproveitar meu reinado como a primeira eliminada bem-sucedida e ficar comentando", conclui.

RELEMBRE A ELIMINAÇÃO DE KERLINE DO BBB 21:

Leia também:Viih Tube impressiona ao revelar conta de luz de sua mansão com lago