Viih Tube impressiona ao revelar conta de luz de sua mansão com lago

Milionária aos 24 anos, a influenciadora Viih Tube expõe a quantia gasta com a energia elétrica da casa e revela detalhes de sua vida financeira

A inflenciadora digital e ex-BBBViih Tube, de 24 anos, impressionou os internautas ao revelar quanto paga, mensalmente, na conta de luz de sua mansão com lago. A jovem e o marido, o também ex-BBBEliezer Netto, se mudaram em 2024 para o condomínio Residencial Haras Guancan, na Grande São Paulo, avaliado em R$ 8,5 milhões.

"De luz, eu gasto em torno de 6 mil por mês", disse em entrevista ao Pod Sê". "A gente tem lago, tem peixe, quatro fontes na casa. A casa tem 3 mil metros quadrados, é muita coisa. Tem energia para manter. Mas é muito dinheiro também. É um dinheiro que eu vou triste quando paga", explicou.

A empresária também revelou quanto paga de IPTU nos dois imóveis que tem em São Paulo: em seu apartamento, ela desembolsa R$ 12 mil pelo Imposto Predial Territorial Urbano. Já na mansão com lago, paga, anualmente, R$ 18 mil.

Fontes de renda

Viih Tube afirma que uma de suas fontes de renda fora da internet é a Turma Tube, marca que vende produtos e realiza shows de crianças com personagens. "Está dando super certo. A marca segue sozinha e está indo muito bem, estamos crescendo cada vez mais. Dá uma tranquilidade para a gente não depender cem por cento da internet", disse.

E citou os investimentos de Eliezer em negócios imobiliários. "Tudo a gente faz junto. Casamento, como família, tudo é uma coisa só. Ele está tocando esse negócio de alugar casas, voltado para o turismo, como em Gramado e perto de Maceió", explicou. "Ele tem investido, e eu vou no lucro junto, porque a gente paga as contas juntos, e eu vou na onda", afirmou.

Viih Tube revelou ainda que os dois tem um negócio sigiloso. "Temos um negócio fora, que a gente evita falar que é nosso. Algo público, mas bem legal, que ninguém imagina", contou, acrescentando que o casal deu um restaurante para a mãe dela, Viviane Di Felice.

Sucesso no Instagram

Viih compartilhou o sucesso da empresa Viih Tube, voltada para publicidade no Instagram. "A minha empresa, Viih Tube, de publicidade, que eu trabalho no Instagram, é a que gera mais renda", disse, revelando que seu faturamento nas redes sociais é maior do que o do marido.

Ela ainda falou sobre a dinâmica financeira com Eliezer, pai dos seus dois filhos, Lua Di Felice, de um ano, e de Ravi, de dois meses:

"Eu acabo tendo mais dinheiro, porque eu tenho o meu e o dele. Eu nunca tive namorado, marido, que ajudasse a pagar as contas. Eu pagava tudo sozinha. Agora não. Tudo o que vem dele, mesmo sendo menos, ele divide tudo comigo. Então, é maravilhoso. O bichinho rala. Principalmente na marca Turma Tube, ele rala mais do que eu".

Leia também: Viih Tube mostra interação fofíssima de Lua com Ravi