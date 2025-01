Juliette Freire pede ajuda para salvar uma pessoa do paredão do BBB 25

Campeã do BBB 21, Juliette Freire declara a sua torcida por uma pessoa que está no segundo paredão do BBB 25. Saiba quem

Campeã do BBB 21, Juliette Freire revelou que tem sua torcida no BBB 25, da Globo. Nesta segunda-feira, 27, ela chamou a atenção da web ao pedir votos para salvar uma sister do segundo paredão da temporada.

A morena contou que a atriz Vitória Strada não pode ser eliminada do jogo agora. Assim, ela pediu para que seus fãs votem para que outra dupla seja eliminada.

“Minha gente, Vitória Strada não pode sair agora, não. Vamo, galera”, afirmou ela no X, antigo Twitter.

Vale lembrar que Vitória e Juliette já se conhecem. As duas já posaram juntas para fotos em eventos com amigas antes da atriz ser confinada no reality show.

Vitória e Mateus disputam o paredão da semana contra Edilberto e Raissa e Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Uma dupla será eliminada na terça-feira, 28.

Juliette e Vitória Strada - Foto: Reprodução / Instagram

Qual dupla deve ser eliminada no segundo paredão do BBB 25? Vitória e Mateus

Diego e Daniele

Raissa e Edilberto

Saiba como foi a formação do segundo paredão:

As duplas Vitória e Mateus, Diego e Daniele e Raissa e Edilberto disputam o segundo paredão do BBB 25, da Globo, e uma delas será eliminada na próxima terça-feira, 28. A noite de formação de paredão começou com o toque do Big Fone, que foi atendido por Camilla. Ela e Thamiris ficaram imunes e indicaram a dupla Edilberto e Raissa para o paredão. Logo depois, os anjos Diego e Daniele Hypolito deram a imunidade para a dupla Aline e Vinicius.

Então, os líderes Diogo e Vilma indicaram Vitória e Mateus. Na sequência, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e aconteceu um empate entre as duplas Diego e Daniele e Renata e Eva. Os líderes Diogo e Vilma desempataram e indicaram Diego e Daniele.

Logo depois, Edilberto e Raissa, que foram emparedados pelo Big Fone, tiveram o direto ao Contragolpe e puxaram Delma e Guilherme para o paredão.

Por fim, as duplas Diego e Daniele, Edilberto e Raissa e Guilherme e Delma realizaram a prova Bate e Volta. A prova foi de sorte e a dupla Edilberto e Raissa escapou do paredão.