Isabelle Nogueira relembra trauma de sua mãe após o BBB: 'Me senti culpada'

A ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira, relembrou seu tempo dentro do confinamento da TV Globo. Finalista da edicão, ela contou que, apesar de ter tido vários ganhos com o programa, também enfrentou momento difíceis e precisou pagar terapia para a mãe e o irmão.

"A minha mãe falou: “Está todo mundo me ligando, (querendo saber) quem eu sou, imprensa... Não posso ir ao mercado que falam da minha roupa”. Meu irmão recebeu ameaça de morte, de hater, simplesmente por torcida que não gostava de mim. Eu saí do "BBB" precisando de ajuda, mas eu tive que ajudar outras pessoas, pois me senti culpada. Saí muito amada, mas me senti responsabilizada pelo trauma da minha mãe em sair na rua", relatou.

A influenciadora falou sobre o assunto durante papo com a apresentadora Pequena Lô no talk show “Divã da Lô”, que estreia no próximo dia 5 de fevereiro, às 20h, no canal LIKE+, no YouTube. Ela ainda deu uma dica para quem pensa em entrar no confinamento: "Eu acho que para quem quer entrar tem que fazer terapia antes, tem que se preparar e tem que se conhecer". Com informações do jornal O Globo

Isabelle Nogueira reflete sobre vida financeira após o BBB: 'Chego a me emocionar'

De origem humilde, a Cunhã-poranga do Boi Garantido contou em entrevista à RevistaCARAS que tem uma vida financeira melhor e consegue realizar desejos que tinha quando era criança. "Meu sonho era ter uma casa de boneca, era ter uma Mônica que minhas primas tinham, era ter roupa nova, porque só ganhava usada, rasgada", declarou. "Hoje, olho a variedade de roupas que tenho e chego a me emocionar [chora]. Por tudo que já tenho, me sinto vitoriosa mesmo." Leia mais!

