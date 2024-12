Internautas fazem previsão sobre Priscila Fantin no BBB 25: 'Grande vilã'

Priscila Fantin é um dos nomes cotados para a próxima edição do reality show e web já teoriza como será trajetória da atriz no programa

Priscila Fantin (41), um dos grandes nomes da Globo que voltou para a telinha com a reprise de Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo, é um dos nomes confirmados na próxima edição do Big Brother Brasil, reality show da emissora, segundo o portal Leo Dias. Na web, a notícia gerou comentários dos internautas, que fazem previsão sobre a participação da intérprete de Serena no BBB 25: "Grande vilã", apontam.

Mistério nas redes

Em seu perfil no Instagram, a atriz tem feito mistério sobre a suposta participação. Depois de passar por uma mudança no visual e ficar mais loira, a eterna Serena compartilhou um storie reflexivo sobre ser você mesmo, independente do lugar: "Seja quem for, seja verdadeiro. Esteja onde estiver, esteja por inteiro. Haja o que houver, haja na calma. Vá aonde for, vá de corpo e alma", compartilhou.

A mensagem foi interpretada pelos seguidores como uma suposta indicação de que Priscila estará na nova edição do BBB, que estreia em 13 de janeiro, com uma nova dinâmica: os jogadores estarão em duplas, o que significa que a atriz não estaria sozinha no programa. O marido da atriz, Bruno Lopes (41), também é ator e é especulado como acompanhante.

Grande vilã da edição?

Antes mesmo da participação de Priscila ser confirmada pelo programa, os internautas já especulam sobre quem será o grande vilão da edição. Para muitos, o cargo será ocupado pela intérprete. "Não tem chance nenhuma da Priscila Fantin não ser a grande vilã do BBB25 né? A gente sabe muito bem o que acontece com gente que é famosa há muito tempo dentro daquela casa. Agora é torcer pra ela também entregar carisma e momentos icônicos", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Outro perfil relembrou o protagonismo de Priscila durante a Dança dos Famosos, competição da qual ela não saiu campeã: "Planta ela não será, a diva foi uma das protagonistas no Dança dos Famosos e merecia ter sido a campeã", afirmou.

um mico: falar que a Priscila Fantin não é famosa, estou torcendo para a querida vim no camarote do #BBB25pic.twitter.com/P5BBaggH0p — edu (@menino_hard) December 16, 2024

e quando o diego hypolito e a priscila fantin forem os vilões da edição #BBB25pic.twitter.com/30EVgThwFN — Guizinho (@guiizinhooo_) December 27, 2024

Leia também: Ana Hickmann e Edu Guedes foram do namoro ao noivado em 2024