Cruz Beckham é flagrado em praia no Rio de Janeiro com a namorada brasileira

Filho de Victoria e David Beckham, Cruz Beckham curte o verão carioca na companhia da namorada brasileira, Jackie Apostel

Filho de Victoria e David Beckham, o jovem Cruz Beckham está no Brasil! Neste sábado, 28, ele foi flagrado caminhando na orla de Ipanema, no Rio de Janeiro, junto com a namorada brasileira, Jackie Apostel.

O rapaz tem 19 anos e Jackie está com 28 anos. O namoro deles é discreto e eles quase não são vistos juntos publicamente.

Jackie é cantora e compositora de músicas do gênero pop. Ela canta em português e inglês, e é filha de mãe brasileira e pai alemão. O primeiro EP dela recebeu o nome de Reformation a Side - A Trip on the Relationship e atingiu um milhão de reproduções.

A jovem é amiga de Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez. Jackie Apostel e Cruz Beckham apareceram recentemente sentados lado a lado durante um evento da mãe dele em Paris, na França.

Por que Victoria Beckham nunca sorri?

Desde os tempos de Spice Girls, Victoria Beckham sempre chamou a atenção por sua expressão séria nas fotos. Em uma entrevista para o The Telegraph, a modelo contou que sempre enfrentou muitos problemas com acne no rosto e por isso se acostumou a posar de uma maneira mais tímida e discreta, devido à ausência de autoconfiança.

No entanto, a famosa passou por diversos tratamentos estéticos e fez as pazes com a sua pele. "Se você tivesse me dito alguns anos atrás que eu pisaria em um tapete vermelho para pegar um prêmio usando apenas um pouco de corretivo e sem base, eu teria pensado que você estava louco, mas foi o que eu fiz semana passada", celebrou ela.

