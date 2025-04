Cauã Reymond e Bella Campos voltam a gravar juntos após polêmica, diz colunista

Depois de virarem assunto na internet por causa de atritos nos bastidores de Vale Tudo, Cauã Reymond e Bella Campos devem voltar ao trabalho na próxima semana

O ator Cauã Reymond e a atriz Bella Campos viram seus nomes nas manchetes dos sites de celebridades nos últimos dias após rumores de que tiveram atritos nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Agora, eles devem seguir com as gravações dos seus personagens normalmente.

De acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, os dois devem retomar as gravações da novela nos próximos dias. Os dois foram escalados para gravarem quentes e de discussões dos personagens César e Maria de Fátima, que entram em uma fase que vivem em pé de guerra na história.

Vale lembrar que Cauã e Bella ainda não se pronunciaram sobre os rumores de atrito, e a Globo também não comentou sobre o caso. Tudo começou quando surgiram rumores de que o ator e a atriz teriam discutido nos estacionamento dos estúdios da Globo após ele ter reclamado da atuação dela para a direção da novela.

Logo depois, os rumores diziam que a atriz teria feito uma reclamação formal na emissora contra o colega de elenco. Então, um dia de gravação de Vale Tudo foi cancelado e os boatos diziam que Bella e Cauã se reuniram com os executivos da Globo para entrarem em um acordo. Inclusive, os rumores dizem que o ator teria pedido para sair da novela, mas foi impedido pelos executivos.

Novos posts de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond está dando o que falar na internet após rumores de que ele teve um atrito com a atriz Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Inclusive surgiram rumores de que as gravações da trama desta quinta-feira, 17, foram canceladas por causa de uma reunião com os atores sobre os últimos acontecimentos. Em meio a isso, o artista fez posts nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, ele publicou dois stories no Instagram. As imagens escolhidas por ele demonstram tranquilidade do final do seu dia. Em uma das fotos, ele exibiu o pôr do sol visto pelo seu jardim. “Fim de tarde”, escreveu. Logo depois, ele mostrou uma corrida na areia da praia durante a noite.

Três dias antes, ele fez um post com imagens dos bastidores de Vale Tudo, da Globo, e perguntou: “Quem aí está curtindo Vale Tudo?! Muito feliz com a recepção do público nas ruas e aqui nas redes! Bora que tem muito mais”.

