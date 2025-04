Morre ex-participante do Pesadelo na Cozinha aos 58 anos

A chef Tanea Romão, ex-participante do Pesadelo na Cozinha, da Band, morreu aos 58 anos de idade neste final de semana

Ex-participante do programa Pesadelo na Cozinha, da Band, a chef Tanea Romão faleceu aos 58 anos no último sábado, informou a premiação Prazeres da Mesa, de acordo com a Band.

A publicação informou que ela foi internada com cetoacidose diabética e não resistiu.

Tanea Romão participou da terceira temporada do programa Pesadelo na Cozinha, em 2021, com o restaurante Kitanda, que se transformou em Casa da Tanea. Porém, o empreendimento fechou em 2023. Nos últimos anos, ela trabalhava como merendeira de uma creche.

Causa da morte de atriz de Hollywood

No dia 16 de abril, o Gabinete do Médico Legista Chefe da cidade de Nova York revelou a causa da morte de Michelle Trachtenberg. A atriz que atuou em Gossip Girl e Buffy: A Caça Vampiros morreu aos 39 anos em fevereiro. Michelle foi encontrada desacordada em seu apartamento e a mãe dela chamou o serviço de emergência. A polícia nunca suspeitou de crimes.

A famosa passou por um transplante de fígado pouco tempo antes de sua morte e morreu naturalmente devido à complicações de diabetes, conforme informou o órgão ao jornal Deadline.

O Gabinete da cidade inicialmente afirmou que não realizaria autópsia, porque a família havia pedido por motivos religiosos. No entanto, após exames de laboratório a causa da morte foi confirmada.

O último trabalho de destaque de Michelle Trachtenberg foi como a Diane na série Criminal Minds.