Médico explica diagnóstico de Cláudia Rodrigues: 'Fatores influenciam'

A atriz Claudia Rodrigues luta contra doença neurodegenerativa há mais de 20 anos

Cláudia Rodrigues (54 luta contra a esclerose múltipla desde os anos 2000, quando recebeu o diagnóstico. A vida da atriz mudou completamente e ela teve que se afastar de trabalhos na TV para se dedicar ao tratamento contra a doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central.

A artista luta contra o problema de saúde há mais de 20 anos. Apesar de avanços significativos no quadro, ela ainda tem algumas dificuldades de locomoção, por exemplo. Em lugares abertos, ela já foi vista em bicicleta elétrica e está o tempo todo acompanhada.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Wandyk Allison, médico e especialista em medicina integrativa, que explica que o tratamento da contra a esclerose múltipla evoluiu muito na Medicina, mas ainda não tem cura definitiva.

Antigamente, pacientes diagnosticados com a doença tinham sério problemas de coordenação, memória, fraqueza muscular e até alterações na visão. Hoje, é possível reverter as sequelas e conquistar uma melhor qualidade de vida.

"O tempo de recuperação após um surto varia, podendo levar semanas ou meses. Fatores como a gravidade do surto, a rapidez no início do tratamento e o tipo de EM influenciam esse período. Pacientes com EM do tipo surto-remissão geralmente apresentam melhor recuperação funcional", diz.

"Para otimizar a recuperação e minimizar as sequelas, é fundamental o diagnóstico precoce, o início imediato do tratamento e a adesão a programas de reabilitação multidisciplinar. Se desejar, posso fornecer mais informações ou orientações específicas sobre o manejo da esclerose múltipla", complementa.

O médico explica que a esclerose múltipla, diagnosticada na atriz, age no corpo atacando a mielina, uma substância que reveste e protege as fibras nervosas no sistema nervoso central. "A destruição da mielina prejudica a condução dos impulsos nervosos, levando a sintomas neurológicos. Embora o corpo tente reparar os danos por meio da remielinização e da neuroplasticidade, essas respostas nem sempre são suficientes, resultando em sequelas permanentes", conclui.