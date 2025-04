Isabel Fillardis reage aos rumores de brigas em novelas: ‘Super natural’

Isabel Fillardis dá sua opinião sobre os rumores de que existem brigas entre os elencos das novelas após polêmica entre Cauã Reymond e Bella Campos

A atriz Isabel Fillardis surpreendeu ao dar sua opinião sobre os rumores que envolvem brigas nos bastidores das novelas brasileiras. Depois da polêmica entre Cauã Reymond e Bella Campos em Vale Tudo, da Globo, a veterana foi questionada sobre os desentendimentos entre atores e ela contou que é algo natural de acontecer.

“Eu acho que existem alguns convívios que às vezes não são tão fluídos, né? É super natural”, disse ela ao Portal Leo Dias.

Inclusive, ela ainda criticou quem compartilha a fofoca dos bastidores. “As pessoas estão criando o hábito de olhar a vida alheia e transportar para fora. O que eu não acho bom. Mas é o mundo que a gente está vivendo e a gente tenta se defender disso. Não se adaptar, porque eu não me adapto a essas coisas. Não mesmo”, afirmou.

Isabel Fillardis fala sobre o câncer que teve

Isabel Fillardis se afastou da carreira quando foi diagnosticada com câncer na língua, em 2013, pouco tempo depois de dar à luz seu filho caçula. Além de ter feito tratamentos médicos, ela passou a prestar mais atenção aos seus hábitos e cuidados com mente, corpo e espírito.

"Houve buscas constantes nesse período mais complicado. Esta é uma doença que faz o paciente precisar de auxílio emocional, terapêutico, espiritual... Nós somos espírito, e algumas respostas estão lá. As pessoas vão vivendo e pensam que não existe algo superior aqui embaixo. Eu já tive provas, desde o meu nascimento, de que existe espiritualidade. Muitas coisas que aconteceram na minha vida parecem mirabolantes. Então, precisei fazer essa busca. Quando você nega o que está acontecendo (física e espiritualmente), vai se afundando cada vez mais. Quando você olha para o problema, vai lá e encara, as soluções vão aparecer. Mas é necessário estar disposto, disponível e querer mudar. Eu acredito que a doença vem para que a gente olhe que tem algo de errado e veja que precisa se transformar. Eu sou espírita, tenho meu babalorixá, minha terapeuta é holística e me acompanha sempre. É um conjunto. Também faço atividade física. Cuido da menopausa... Ela interfere no funcionamento do nosso corpo, na libido. Quando a gente tem alguém, também pensa nessa questão. Precisa estar sempre em revisão", frisa.

Leia também: Isabel Fillardis fala sobre o aniversário de 21 anos do filho que nasceu com síndrome rara