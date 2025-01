Especialista dá dicas para campeão do BBB multiplicar prêmio e mudar de vida

Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista Paco Fazito compartilha como campeão do BBB pode aumentar valor do prêmio para nunca mais trabalhar

O BBB 25 tem seu primeiro paredão montado com as duplas Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e Ed e Raissa. Na próxima terça-feira, 21, uma das equipes dirá adeus ao reality e ao grande prêmio da final, no valor de três milhões de reais. A quantia, segundo o especialista em finanças pessoais Paco Fazito, consegue mudar a vida do campeão para sempre. Em entrevista à CARAS Brasil, ele dá dicas sobre como o vencedor do BBB pode multiplicar o prêmio com as estratégias financeiras corretas.

Viver do prêmio

Com boas escolhas de investimento como as que Juliette, Thelma Assis e outros tiveram, o prêmio milionário pode se transformar em fonte de renda sustentável para a vida toda — e o campeão pode até abandonar a vida pública e os trabalhos como influenciador digital.

O próximo ricaço do Brasil vai sair do BBB 25 em abril com R$ 3 milhões no banco e a possibilidade de não trabalhar nunca mais. Afinal, só com a premiação, o campeão do reality pode receber a quantia de R$ 35 mil por mês para ficar em casa.

Segundo Paco Fazito, a multiplicação do valor depende das aplicações feitas pelo vencedor: se o campeão optar por aplicações em renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo, pode receber um rendimento de até R$ 35 mil por mês, considerando uma taxa de 15,27% ao ano.

“Alternativas como CDBs também oferecem retornos atrativos, com rendimentos mensais que podem variar entre R$ 25 mil e R$ 30 mil, mas, em contrapartida, deixar o dinheiro na poupança resultaria em um rendimento bem mais modesto, cerca de R$ 15 mil por mês". Diz ele, que vai além: “Fora da casa, o vencedor dessa edição ainda pode usar esse prêmio para obter novos rendimentos e, assim, viver da renda do banco”.

Empreender

Outra possibilidade, de acordo com o especialista, é destinar uma parte do prêmio para empreendimentos próprios, como abrir um negócio ou investir em startups — caso de diversos ex-BBBs que se transformaram em empresários da própria carreira. Essa alternativa pode gerar uma fonte de renda contínua e, ao mesmo tempo, agregar valor à economia.

Paco ressalta que é fundamental realizar um planejamento detalhado e contar com orientação especializada para minimizar riscos. "Empreender pode ser uma excelente ideia, mas exige estudo e dedicação. O ideal é começar com projetos menores e validar as ideias antes de investir grandes quantias", recomenda Paco.

