Saiba quanto custa para ter mentoria para o BBB como Diogo Almeida

Diogo Almeida e sua mãe, Dona Vilma, tiveram uma mentoria em algumas etapas da preparação para o BBB 25, diz colunista. Saiba o preço do pacote completo

O ator Diogo Almeida recebeu um tipo de mentoria antes de entrar no BBB 25, da Globo, junto com sua mãe, Dona Vilma, para fazer boas escolhas para sua participação no reality show. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, o artista e a mãe receberam uma consultoria da coach Gis de Oliveira.

Diogo e Vilma foram orientados sobre a escolha da equipe para suas redes sociais e também para a escolha do estilista que iria escolher suas roupas para a mala do programa. Porém, a coach também oferece um pacote completo com mais experiências para o Big Brother.

O colunista contou que Gis de Oliveira possui um pacote de mentoria artística que dura 4 meses, no qual ensina táticas de gestão de crise, reputação, cultura, posicionamento e também indicação de profissionais para cuidar da carreira.

O pacote completo com ela custa cerca de R$ 110 mil.

A equipe de Diogo Almeida informou que ele não fez um trabalho de coach antes do BBB 25. Ele apenas teve indicação de profissionais para cuidar de suas redes sociais e figurino. "Diferentemente do que vem sendo especulado, o ator, psicólogo e comunicador Diogo Almeida e sua mãe, a formanda em nutrição Vilma Nascimento, dupla participante do Big Brother Brasil 25, não tiveram coach para entrarem no BBB. Os dois tiveram, como é comum nas edições, o auxílio para a montagem de uma equipe digital que expressasse sua essência nas redes sociais durante o confinamento. E a indicação de uma stylist para produção de peças únicas para levar para o reality, de acordo com a personalidade da dupla", informaram.

O clima de romance entre Aline e Diogo

A sister Aline e o ator Diogo Almeida voltaram a aparecer em clima de romance na casa do BBB 25, da Globo. Na tarde desta quarta-feira, 5, os dois foram flagrados pelas câmeras enquanto trocavam carinhos no Quarto Fantástico.

Eles apareceram deitados abraçados na mesma cama e o rapaz fez carinhos no rosto e cabelo dela. Inclusive, o ator deu beijos no rosto dela.

O momento durou pouco tempo, mas já dá indícios de que os dois podem estar ensaiando uma reconciliação após a troca de farpas no início da semana. Aline e Diogo se afastaram brevemente após ele não defendê-la na escolha do contragolpe do terceiro paredão do Big Brother. Ela ficou chateada e as outras participantes da casa também ficaram contra o rapaz. Ele se defendeu e até pediu desculpas ao vivo para ela.

