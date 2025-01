Cida, do BBB 2, recorda morte da irmã durante seu confinamento no reality

Ex-participante do BBB 2, Cida Moraes revelou que foi julgada por continuar no reality show após receber a notícia do falecimento da irmã

Ex-participante do BBB 2, Cida Moraes passou por um momento inesquecível e histórico dentro da casa mais vigiada do país. Nos últimos dias, os internautas resgataram o vídeo do momento em que ela teria ouvido a voz da irmã, Gloria Maria, a chamando dentro do reality show da TV Globo.

Pouco tempo após o acontecido, Cida foi informada pela produção do programa que a familiar havia falecido. Na época, a ex-sister precisou decidir se continuaria confinada ou sairia da competição devido a morte da irmã. Apesar da dor, ela escolheu seguir no jogo.

Em entrevista à 'Quem', Cida Moraes recordou o momento delicado que enfrentou durante seu confinamento no BBB 2. "Estava pegando sol e ouvi a voz da minha irmã no gramado, perguntei se alguém tinha me chamado, todo mundo: 'Não, não, não'. Achava até que eu estava ficando maluca, mas eu sou espírita. Realmente, pressenti alguns minutos antes dela fazer a passagem que ela estava se despedindo de mim", declarou.

Em seguida, a ex-BBB comentou sobre a decisão de seguir na competição. Cida ainda revelou que, na época, passou por muitos julgamentos devido a sua escolha de não sair do programa mesmo após receber a notícia da morte da irmã.

"Enfrentei muitos julgamentos, inclusive, aqui fora, que eu não sabia. As pessoas me detonaram, porque deixei minha família sozinha. Só que, como eu era comissária de bordo, tinha outra maneira de encarar a morte, ainda tenho, tem certas coisas que você não pode mudar. Como a minha mãe já estava sendo consolada pelos meus irmãos, optei em finalizar o que eu comecei, porque gosto de finalizar tudo o que começo. Falei: 'Posso não ganhar no primeiro lugar, mas vou ser uma das colocadas'", contou.

"Quando saí, realmente, foi muita gente falando mal. Hoje em dia, se tivesse acontecido isso, acho que tinha sido cancelada. Naquela época, não tinha essas redes sociais, não tinha Instagram, não tinha Facebook, Twitter. Então era um pouco diferente, a informação ia diferente para as pessoas", finalizou Cida.

Mano esse bglh da Cida bbb 2 ??? Juro eu não dormi a noite de tanto medo...lembo como se fosse hj !! Seque o fio 👇🏽👇🏽#BBB25pic.twitter.com/9EOMWyFv2y — FECHANDO COM ISRAEL 😎🇮🇱 (@FDebochadaa) January 8, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cida Moraes (@cidamoraesofficial)

