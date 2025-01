BBB: Quais os signos que menos venceram o reality? Veja lista

Signos como Peixes, Sagitário e Escorpião são os mais sortudos e vitoriosos da história do BBB; confira a seguir os que menos venceram

Com o início da 25ª edição do BBB, muitos fãs e telespectadores já estão ansiosos para descobrir quem será o mais novo milionário do país. Ao longo das temporadas, alguns signos se tornaram queridos pelo público, porém, outros foram azarados e se tornaram os que menos venceram a competição.

A lista começa com o signo de Virgem, que teve seu primeiro campeão, Davi Brito (22), consagrado no BBB 24. O baiano, que sonhava em se tornar médico, foi o favorito do público e desbancou os concorrentes com 60,94% dos votos.

De acordo com a astróloga Cláudia Lisboa, os campeões de virgem são organizados, pragmáticos, práticos, simples e eficientes. Os nativos deste signo também se destacam como pessoas observadoras, capazes de avaliar os cenários a sua volta.

Na atual edição do programa, a musa fitness Gracyanne Barbosa(41) e a medalhista olímpica Daniele Hypolito(40) são as representantes do signo. Participantes do grupo camarote, as duas têm uma grande torcida para avançarem no jogo.

Na sequência está o signo de Leão, que tem Emilly Araújo (28), campeã do BBB 17, como sua única representante. Segundo a especialista, os leoninos são pessoas expansivas, autoconfiantes, determinados, alegres, vaidosos, corajosos e autênticos. O servidor público Marcelo(38) representa o signo na casa.

O signo de Câncer também teve apenas um vencedor: Munik Nunes(28), do BBB 16. Os cancerianos são conhecidos por serem afetivos, intuitivos, empáticos, protetores e sensíveis. Nesta edição, a policial militar Aline(32) representa os nativos.

O próximo signo é o de Gêmeos, que teve apenas Fernanda Keulla(38), vencedora do BBB 13, como representante. Comunicativos, flexíveis e curiosos, os geminianos estão em peso na atual edição, são eles: Diego Hypolito(38), Camilla(30), Vinicius(28) e Eva(31).

Por fim, está o signo de Capricórnio, que ainda não conquistou nenhum prêmio do BBB. Focados, determinados, disciplinados, pacientes e responsáveis, os nativos estão sendo representados por Mateus Pires(28), e pelos gêmeos João Pedro(22) e João Gabriel(22).

