Sonia Abrão vibra com resultado do paredão da semana no BBB 25: 'Foi eliminada com louvor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão opina sobre a eliminação da semana no BBB 25 e revela seus participantes favoritos desta edição

Espectadora assídua de BBB, Sonia Abrão (61) não esconde de ninguém que ficou feliz com a eliminação de Camilla (34) no BBB 25. A sister foi eliminada com mais de 94% dos votos do público. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora vibra ao falar do último paredão e revela quem são seus participantes favoritos nesta edição do reality.

Camilla deixou o programa com recorde de rejeição da temporada. Com a porcentagem alta, ela ocupa o quinto lugar na lista dos recordes de rejeição do Big Brother Brasil. Ela está atrás de: Karol Conká (99,17%), Nego Di (98,76%), Viih Tube (96,69%) e Aline dos Santos (95%). Sonia Abrão confessa que esperava esta eliminação.

"Não só esperava como torcia para que isso acontecesse! O Brasil respondeu à altura ao jogo baixo dela, com 94,67% de votos pela sua saída! Camilla se tornou a quarta participante mais rejeitada nesses 25 anos de reality! Foi eliminada com louvor! Assim que a gente gosta!", declara.

Sonia Abrão descarta ter um participante favorito nesta edição do BBB, mas aponta quais são os brothers que mais simpatiza. "Difícil torcer para um time tão anêmico quanto esse! Mas gosto de Vitória, Diego e Guilherme! Do Vini, de vez em quando, devia se libertar da Aline!" , revela a apresentadora.

Após a formação do sexto paredão no BBB 25, Camilla e Vitória Strada (28), se envolveram em uma briga intensa, onde a trancista acusou a atriz de apontá-la como agressiva. A sister Thamiris, irmã de Camilla, também teve grandes embates com a artista.

Sonia Abrão sai em defesa da atriz."O que Camilla e Thamires fizeram com Vitória foi abuso psicológico, sim! E isso é crime!". A apresentadora ainda reforça que torce pela eliminação de Thamires: "Uma já está cancelada, agora só falta a outra! Não vejo a hora!!!", finaliza a apresentadora Sonia Abrão.

