Lore Improta mostra festa de aniversário de Léo Santana e se declara

Em suas redes sociais, Lore Improta mostrou algumas fotos da festa de aniversário de Léo Santana e se declarou para o marido

Nesta terça-feira, 22, Léo Santana completou 37 anos de vida e ganhou uma festa com a presença de familiares e amigos.

Em suas redes sociais, Lore Improta mostrou algumas fotos da comemoração que teve como tema o universo da música. Em diversas imagens, o cantor surgiu com a esposa e com a filha Liz, de três anos.

Na legenda, Lore fez questão de se declarar para o amado. "Comemorando o aniversário do meu amor GG do jeitinho que ele gosta: família, amigos, pagode, risadas e muita energia boa! Que seu novo ciclo seja tão grande quanto você, nenu. Que sua luz continue a brilhar, encantar e inspirar tanta gente por aí. Te amo muito e estarei sempre aqui celebrando você e a alegria de viver ao seu lado", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Talento

Na quinta-feira, 10, a dançarina Lore Improta compartilhou um momento fofo ao buscar a filha, Liz, de três anos, na escola. Após uma viagem a trabalho no Rio de Janeiro, Lore voltou para casa, na Bahia, e fez questão de buscar a pequena pessoalmente. Ela registrou o bate-papo com a filha depois da aula, e Liz encantou ao demonstrar suas habilidades no inglês. A menina é fruto do casamento entre ela e o cantor Léo Santana.

“Mamy aproveitou e veio buscar dona Lica na escola. Ela saiu um pouco mais cedo hoje, mas eu vim logo para dar um cheirinho nela”, disse a dançarina, que em seguida compartilhou o reencontro com a filha.

Dentro do carro, Lore gravou a filha com Léo Santana demonstrando o que aprendeu na escola e falando inglês. “Seus amiguinhos foram ver quem?”, perguntou a dançarina. “Teacher!”, respondeu Liz, referindo-se à professora. Atendendo ao pedido da mãe, a menina ainda mostrou que sabe contar em inglês.

Leia também: Lore Improta mostra fotos deslumbrantes na Turquia