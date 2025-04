Jade Picon resgata fotos da infância ao homenagear irmão Léo Picon

Em suas redes sociais, Jade Picon resgatou algumas fotos da infância e se declarou para o irmão Léo Picon, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 22, a atriz resgatou algumas fotos de sua infância para celebrar o aniversário do irmão Léo Picon, que está completando 29 anos.

A famosa postou as fotos antigas e se declarou para o aniversariante do dia. "Nada mudou e nunca vai mudar. Dia de comemorar a existência da pessoa que eu mais amo nesse mundo! De sempre e para sempre", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Coisa mais linda", escreveu uma internauta. "Perfeitos", disse outra. "Muito lindo ver vocês juntos", comentou mais uma.

Jade Picon interpreta a protagonista Júlia no filme Cinco Júlias, que tem estreia prevista para ainda este ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon se pronuncia após alfinetar fotógrafo

A influencer e atriz Jade Picon se pronunciou sobre a repercussão de sua resposta afiada para um fotógrafo. Nos últimos dias, um vídeo dela conversando com um paparazzo no aeroporto deu o que falar na web. Então, ela reagiu sobre o que foi dito sobre o vídeo.

Tudo começou quando o fotógrafo do perfil Paparazziando Famosos encontrou Jade no aeroporto e perguntou sobre os rumores de affair com o ator André Lamoglia. Ao ouvir a pergunta, ela apenas deu uma risada. Então, ele insistiu em saber se os rumores eram verdade ou se eles eram apenas amigos. Então, ela deu a resposta afiada: “Acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida”.

Um tempo depois, Jade conversou com os fãs na porta dos Estúdios Globo e disse que sua resposta foi tirada de contexto. “Acho que foi tirada um pouco de contexto. É complicado quando você está no aeroporto e colocam um celular na sua cara, mas tudo bem”, disse ela, e completou: “É complicado. Eu ainda fui muito educada”.

Leia também: Jade Picon e André Lamoglia curtem praia juntinhos