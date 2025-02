BBB 25: Vitória Strada se diverte ao imitar Gracyanne Barbosa

No quarto Nordeste, a atriz Vitória Strada entrou na brincadeira ao usar um 'enchimento' no bumbum, divertindo os colegas e arrancando risadas

O clima é de amizade! Nesta sexta-feira, 21, no Quarto Nordeste, a atriz Vitória Strada entrou na brincadeira ao tentar imitar a musa fitness Gracyanne Barbosa no BBB 25. Ela vestiu o corpete da influenciadora enquanto os participantes presentes davam sugestões sobre como deveria se portar para parecer com Gracyanne.

Entre risadas, Vitória ainda acrescentou um “enchimento” no bumbum para simular o corpo da musa, deixando o momento ainda mais divertido.

Vitória andou pelo quarto imitando Gracyanne, enquanto os colegas davam sugestões. Camilla comentou: “Ela anda devagarinho”. Outros brothers também opinaram: “Tá faltando mais ombro”, e dona Delma acrescentou: “[imita] quando ela senta no Sincerão” . A atriz seguiu a sugestão, e os brothers recriaram a cena da discussão entre a musa e Diogo Almeida.

Em seguida, Vitória foi até a academia para mostrar a brincadeira a Gracyanne. Assim que chegou, uma das sisters disse: “Pronto, Gra, pode olhar”. Eles conversaram sobre a cinta e caíram na risada ao lembrar de uma música.

Vitória Strada imitando Gracyanne Barbosa no Quarto Nordeste - Foto: Reprodução/Globo

Confira o vídeo com a reação de Gracyanne:

Estratégias de Jogo

Na manhã da última quinta-feira, 20, Vitória Strada bateu um papo com Gracyanne Barbosa sobre os acontecimentos da noite anterior. A atriz foi escolhida pela LíderEva para permanecer no quarto Barrado no Baile, na qual teve a missão de montar um quebra-cabeça de 300 peças. Com dedicação, ela concluiu o desafio em pouco mais de três horas e pôde retornar para aproveitar a festa.

Ao voltar para a casa, os brothers logo quiseram saber qual foi sua estratégia para finalizar o quebra-cabeça, e Vitória compartilhou os detalhes. Durante a conversa com a musa fitness no Quarto Nordeste, a atriz desabafou sobre ter revelado seu método.

Vitória refletiu sobre sua estratégia no jogo e desabafou: “Sabe o que eu estava pensando? Eu devo ser uma péssima jogadora de Big Brother. Ontem todo mundo 'como é que você fez' e eu falando tudo que eu fiz", lamentou.

