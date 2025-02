BBB 25: Vitória Strada desabafa após revelar estratégia: 'Péssima jogadora'

A atriz Vitória Strada refletiu sobre ter revelado para alguns brothers a estratégia que usou para montar tão rápido o quebra cabeça

Na manhã desta quinta-feira, 20, Vitória Strada conversou com Gracyanne Barbosa sobre a noite anterior. A atriz foi escolhida pela Líder Eva para ficar no quarto Barrado no Baile montando o quebra-cabeça de 300 peças. Ela conseguiu concluir a tarefa em pouco mais de três horas e retornou para curtir a festa.

Assim que voltou para a casa, a sister foi questionada pelos brothers sobre sua estratégia para conseguir terminar o quebra-cabeça e deu detalhes. Durante o papo com a musa fitness no Quarto Nordeste, Vitória desabafou sobre ter exposto seu método.

"Sabe o que eu estava pensando? Eu devo ser uma péssima jogadora de Big Brother . Ontem todo mundo 'como é que você fez' e eu falando tudo que eu fiz", lamentou ela. A empresária, então, consolou a atriz. "Mas acho que mesmo você contando, não é todo mundo que vai conseguir fazer. É difícil", ressaltou.

Qual foi a estratégia de Vitória?

Enquanto tomava banho, Vitória Strada conversou com Diego Hypolito, Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida sobre a dinâmica no quarto Barrado no Baile e revelou a estratégia que usou para montar o quebra-cabeça em poucas horas.

A atriz contou que sua avó tinha o hábito de montar quebra-cabeças de duas mil peças e costumava a separar as peças por cores. "Todas as pecinhas azuis são do céu, então ela separava todas as peças azuis e botava num saquinho. Aí, eu fui fazendo isso", contou ela, explicando que havia tons diferentes da mesma cor. "Basicamente, o quebra-cabeça todo tinha vermelho, azul, e a cor da pele dela. Só. Aí, eu comecei a separar o vermelho, depois o vermelho nos tons diferentes, aí, o azul...", concluiu.

Mateus aponta com qual brother Vitória Strada deve fazer aliança

Na noite desta quarta-feira, 19, Mateus participou do Mesacast BBB e revelou para a apresentadora Giovanna Pitel com qual brother gostaria que Vitória Strada, com quem entrou como dupla no BBB 25, fizesse aliança após sua saída do reality show.

O arquiteto acredita que a atriz deveria ficar próxima de Vinícius, dupla de Aline. "Espero muito que a Vitória consiga entrar nesse lugar junto com o Vinícius, sabia?", confessou ele. "Acho que eles seriam uma dupla muito bacana de ver. Eu torço muito para essa dupla viver", acrescentou ele

