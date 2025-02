BBB 25: Diogo Almeida revela motivo para não defender Aline em briga

Depois de Aline e João Gabriel gritarem no Sincerão do BBB 25, Diogo Almeida revela motivo para não se metido no meio da briga para defender a amada

O ator Diogo Almeida e a sister Aline tiveram um momento de intimidade na madrugada desta terça-feira, 18, na casa do BBB 25, da Globo, depois do Sincerão. Abraçados na cama, os dois conversaram sobre a briga de Aline e João Gabriel, na qual um gritou com o outro no programa ao vivo.

Então, Diogo se defender ao explicar o motivo para não defendido a amada na discussão. Ele ficou quieto enquanto João gritava com Aline. Sozinho com ela, ele disse que não quis se meter em um embate que era de outras pessoas.

"Eu tô ali no meio, é a dinâmica. É um embate do outro. É o momento daquela dupla de falar, trocar. Não cabe eu me meter e perder. Eu fico em um lugar delicado. Qual é o momento de me posicionar? Eu fico vendo e ouvindo os dois lados. Ao mesmo tempo é uma dinâmica que cada um escolhe um para falar sobre si”, afirmou.

Vale lembrar que Diogo é aliado dos gêmeos João Gabriel e João Pedro.

Aline alfineta Gracyanne Barbosa

Ainda na conversa com Diogo Almeida no quarto, Aline desabafou sobre o motivo de ter escolhido Gracyanne Barbosa para falar dela no Sincerão. Na dinâmica, ela deu as placas de ‘saboneteiro' e ‘arregão' para a musa fitness.

"Eu falei isso mais porque aconteceu hoje. [...] E ela falar: 'Não quis dizer isso'. Eu falei: 'Eita'. Não ia deixar de falar porque sinto que as pessoas ficam com medo de falar as coisas para ela", afirmou.

Aline fala sobre relação com Diogo Almeida

Durante uma conversa na cozinha na madrugada da última terça-feira, 11, os participantes avisaram à ex-policial que não vão mais opinar sobre o romance dela, mas pontuaram questões entre eles no jogo. Em seguida, ela comentou com Mateus que é bem tratada pelo artista.

"Eu não admito ser destratada em nenhum tipo de relação, principalmente se eu estou interessada em alguém e perceber algum desinteresse, qualquer coisa, eu não tenho o menor problema em me distanciar da pessoa", afirmou Aline.

"Eu me sinto respeitada, gente. Eu me sinto tratada bem. Se é um jogo, isso não é uma culpa minha. Eu tenho trabalhar com o que eu tenho aqui. Se ele está se relacionando muito mal com as pessoas à minha volta, isso aí já é um mega problema", complementou a sister.

