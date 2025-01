BBB 25: Vinicius alerta Aline sobre possível romance com brother

Após perceber Aline bastante próxima de um brother no BBB 25, Vinicius conversou com a amiga sobre formar casal dentro do reality show

A madrugada desta quinta-feira, 23, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25. Após curtirem uma apresentação da dupla César Menotti e Fabiano, os participantes seguiram se divertindo em um after promovido pela produção do reality show.

Ao longo da festa, Vinicius puxou Aline para alertá-la sobre um possível romance dentro do confinamento da TV Globo. O assunto veio à tona após o brother observar a amiga bem próxima do ator Diogo Almeida.

"Está só mantendo o fogo, viu? [Estamos há] só uma semana nessa casa", declarou o brother. "Não posso dar um beijinho?", perguntou Aline. "Hoje não, na sexta. Esse homem vai ficar aqui até terça-feira que vem, se não for embora. Dá tempo. Na festa de sexta-feira ainda. Daqui a dois dias, é o tempo de ir conversando mais", disse ele.

"Lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para ferrar o nosso plano", completou Vinicius, arrancando gargalhadas da amiga. Momentos depois, Diogo Almeida foi questionado por outros colegas de confinamento se havia trocado beijos com Aline.

"Beijou ou não beijou?", quis saber João Gabriel. "Muito próximo não é beijo. Vamos dar tempo ao tempo", explicou o ator, por fim.

