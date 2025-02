BBB 25: Tadeu Schmidt revela detalhes de como será o quarto secreto

Hora do spoiler! Tadeu Schmidt surpreende ao contar o que vai acontecer no quarto secreto do BBB 25 a partir desta terça-feira

O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu ao revelar detalhes de como será a dinâmica do Quarto Secreto no BBB 25, da Globo. Na noite desta terça-feira, 4, uma pessoa será eliminada no terceiro paredão da temporada e a dupla dela irá para o Quarto Secreto - o que fará com que os participantes pensem que a dupla foi eliminada, mas, na real, só uma pessoa saiu.

Em participação no Multishow, o comunicador contou que a pessoa que estiver no Quarto Secreto vai assistir vídeos antigos do que foi dito sobre ela ao longo do confinamento.

"É um semi-spoiler. Quem sair amanhã, vai para o quarto secreto. Faz a despedida da sua dupla em um lugar especial e vai para o quarto secreto. Vai estar lá, vendo as coisas, vê vídeos, vê coisas que falaram sobre essa pessoa”, disse ele.

E completou: "Quando voltar, vai voltar em uma dinâmica muito legal que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Mais do que isso eu não digo”.

Tadeu Schmidt mostra bastidores do Sincerão

Em um post nas redes sociais, o apresentador Tadeu Schmidt mostrou os bastidores do programa durante o Sincerão. Ele mostrou que fica sentado em uma poltrona confortável enquanto fala com os participantes do BBB 25.

"Lembranças da noite de ontem… Sincerão pegou fogo e eu realmente recebi a minha poltrona sob medida pra acompanhar tudo – e olha só, ainda combinou com o casaco!", afirmou.

Tadeu Schmidt fala sobre o casamento com Ana Cristina

Os participantes do BBB 25 estrearam em duplas na nova edição do programa. Questionado, Tadeu, inclusive, revelou quem levaria para a competição. "Ana Cristina! Ela é uma participante perfeita para o Big Brother, porque ela é simpática, carismática e sincera. Uma pessoa que vejo ganhando o programa", respondeu em entrevista à CARAS Brasil.

Essa é a primeira vez que eles fazem um ensaio juntos, publicado em janeiro deste ano. Na ocasião, inclusive, Ana não escondeu o nervosismo. "O que eu estou fazendo aqui?", perguntava ela, aos risos, ao se dar conta de que seria a capa da semana. Confira a entrevista completa!

