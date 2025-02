BBB 25: Diogo Almeida questiona comportamento de sister: 'Muito estranho'

Durante a madrugada desta terça-feira, 4, Diogo Almeida fez um desabafo sobre o comportamento de uma colega de confinamento no BBB 25

A formação do terceiro paredão do BBB 25, da TV Globo, continua sendo o assunto principal entre os brothers. Na madrugada desta terça-feira, 4, Diogo Almeida falou sobre as expectativas para a berlinda e, sem saber que a eliminação será individual, confessou que está torcendo para Gracyanne Barbosa e Giovanna serem as mais votadas para deixar o confinamento.

"Dentro do que houve hoje e da maneira que as coisas procederam... na verdade, eu falei para caramba do Diego [Hypolito] e que eu não gostaria que ele saísse agora", analisou o ator.

Em seguida, ele comentou que já estranhava o comportamento da musa. "Agora... essa coisa da mentira e tudo que eu vi hoje da Gracy [Gracyanne], que não condiz com o que ela me disse ontem (domingo), já denota o que eu estava sentindo, sabe? De não sentir muita verdade na forma de falar comigo", opinou.

"Ela chegar para mim ontem (domingo) e dizer que me admira como homem... depois da prova, que a gente tinha ido no Confessionário, e hoje ela falou aquilo? Que eu sou um homem de m**? Pelo amor de Deus, né? Muito estranho", complementou.

BBB 25: Aline reflete conversa com Diogo Almeida: 'Mentiu'

Na noite de segunda-feira, 3, logo após a dinâmica do Sincerão, Aline refletiu novamente sobre a escolha de Diogo Almeida em indicá-la à berlinda da semana. Durante uma conversa com outros colegas de confinamento, a sister ressaltou a decepção com o ator, com quem estava vivendo um affair. "Ele falou para mim que tentou defender. Ele olhou na minha cara e disse que tentou defender", recordou a ex-policial, mencionando o papo que teve mais cedo com o ator.

Em seguida, a policial militar relembrou que Gracyanne Barbosa e Giovanna a avisaram que Diogo Almeida não a tentou defender durante a votação do paredão. Para Aline, o ator justificou sua decisão afirmando que evitou votar em Vitória Strada e Mateus.

